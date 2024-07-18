Что приготовить из щавеля, кроме супа

Щавель — это не только основа для супа. Эта зелень прекрасно подходит для множества других блюд. "Рамблер" поделится интересными рецептами, которые помогут разнообразить рацион.

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Щавелевый соус

Щавель может стать отличной основой для соуса, который прекрасно сочетается с рыбой, мясом и овощами.

Ингредиенты:

200 г щавеля

1 ст. л. сливочного масла

2 ст. л. муки

1 стакан бульона (куриного или овощного)

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Вымойте и нарежьте щавель. Растопите масло в сковороде и добавьте муку, помешивая до золотистого цвета. Постепенно влейте бульон, продолжая мешать. Добавьте щавель, соль и перец. Тушите на среднем огне до загустения.

Салат с щавелем, авокадо и клубникой

Этот свежий салат сочетает в себе кислинку щавеля, сладость клубники и кремовую текстуру авокадо.

Ингредиенты:

100 г свежего щавеля

1 авокадо

200 г клубники

1 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. бальзамического уксуса

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Вымойте и нарежьте щавель. Нарежьте авокадо и клубнику. Смешайте все ингредиенты в салатнице, добавьте оливковое масло, уксус, соль и перец.

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Щавелевый пирог

Этот пирог сочетает нежную текстуру начинки и насыщенный вкус щавеля.

Ингредиенты:

300 г щавеля

200 г творога

2 яйца

200 г сметаны

200 г муки

100 г сливочного масла

1 ч. л. разрыхлителя

Соль по вкусу

Приготовление:

Вымойте и нарежьте щавель. Смешайте творог, яйца и сметану. Добавьте щавель к творожной смеси. В миске смешайте муку, масло, разрыхлитель и соль. Выложите тесто в форму. Вылейте начинку на тесто и выпекайте при 180°C около 30-40 минут.

Зеленое смузи с щавелем

Смузи с щавелем — это отличный способ получить витамины и освежиться.

Ингредиенты:

50 г свежего щавеля

1 банан

1 яблоко

1 стакан воды или сока

1 ч. л. меда (по желанию)

Приготовление:

Вымойте щавель, нарежьте банан и яблоко. Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной массы. Подавайте сразу после приготовления.

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