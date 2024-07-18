Что приготовить из щавеля, кроме супа
Щавель — это не только основа для супа. Эта зелень прекрасно подходит для множества других блюд. "Рамблер" поделится интересными рецептами, которые помогут разнообразить рацион.
Щавелевый соус
Щавель может стать отличной основой для соуса, который прекрасно сочетается с рыбой, мясом и овощами.
Ингредиенты:
- 200 г щавеля
- 1 ст. л. сливочного масла
- 2 ст. л. муки
- 1 стакан бульона (куриного или овощного)
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Вымойте и нарежьте щавель.
- Растопите масло в сковороде и добавьте муку, помешивая до золотистого цвета.
- Постепенно влейте бульон, продолжая мешать.
- Добавьте щавель, соль и перец. Тушите на среднем огне до загустения.
Салат с щавелем, авокадо и клубникой
Этот свежий салат сочетает в себе кислинку щавеля, сладость клубники и кремовую текстуру авокадо.
Ингредиенты:
- 100 г свежего щавеля
- 1 авокадо
- 200 г клубники
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. бальзамического уксуса
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Вымойте и нарежьте щавель.
- Нарежьте авокадо и клубнику.
- Смешайте все ингредиенты в салатнице, добавьте оливковое масло, уксус, соль и перец.
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Щавелевый пирог
Этот пирог сочетает нежную текстуру начинки и насыщенный вкус щавеля.
Ингредиенты:
- 300 г щавеля
- 200 г творога
- 2 яйца
- 200 г сметаны
- 200 г муки
- 100 г сливочного масла
- 1 ч. л. разрыхлителя
- Соль по вкусу
Приготовление:
- Вымойте и нарежьте щавель.
- Смешайте творог, яйца и сметану.
- Добавьте щавель к творожной смеси.
- В миске смешайте муку, масло, разрыхлитель и соль. Выложите тесто в форму.
- Вылейте начинку на тесто и выпекайте при 180°C около 30-40 минут.
Зеленое смузи с щавелем
Смузи с щавелем — это отличный способ получить витамины и освежиться.
Ингредиенты:
- 50 г свежего щавеля
- 1 банан
- 1 яблоко
- 1 стакан воды или сока
- 1 ч. л. меда (по желанию)
Приготовление:
- Вымойте щавель, нарежьте банан и яблоко.
- Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной массы.
- Подавайте сразу после приготовления.
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