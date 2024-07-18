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Что приготовить из щавеля, кроме супа

Щавель — это не только основа для супа. Эта зелень прекрасно подходит для множества других блюд. "Рамблер" поделится интересными рецептами, которые помогут разнообразить рацион.

Что приготовить из щавеля, кроме супа
© dreamstime.com

Щавелевый соус

Щавель может стать отличной основой для соуса, который прекрасно сочетается с рыбой, мясом и овощами.

Ингредиенты:

  • 200 г щавеля
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • 2 ст. л. муки
  • 1 стакан бульона (куриного или овощного)
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Вымойте и нарежьте щавель.
  2. Растопите масло в сковороде и добавьте муку, помешивая до золотистого цвета.
  3. Постепенно влейте бульон, продолжая мешать.
  4. Добавьте щавель, соль и перец. Тушите на среднем огне до загустения.

Салат с щавелем, авокадо и клубникой

Этот свежий салат сочетает в себе кислинку щавеля, сладость клубники и кремовую текстуру авокадо.

Ингредиенты:

  • 100 г свежего щавеля
  • 1 авокадо
  • 200 г клубники
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. бальзамического уксуса
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Вымойте и нарежьте щавель.
  2. Нарежьте авокадо и клубнику.
  3. Смешайте все ингредиенты в салатнице, добавьте оливковое масло, уксус, соль и перец.

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Щавелевый пирог

Этот пирог сочетает нежную текстуру начинки и насыщенный вкус щавеля.

Ингредиенты:

  • 300 г щавеля
  • 200 г творога
  • 2 яйца
  • 200 г сметаны
  • 200 г муки
  • 100 г сливочного масла
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • Соль по вкусу

Приготовление:

  1. Вымойте и нарежьте щавель.
  2. Смешайте творог, яйца и сметану.
  3. Добавьте щавель к творожной смеси.
  4. В миске смешайте муку, масло, разрыхлитель и соль. Выложите тесто в форму.
  5. Вылейте начинку на тесто и выпекайте при 180°C около 30-40 минут.

Зеленое смузи с щавелем

Смузи с щавелем — это отличный способ получить витамины и освежиться.

Ингредиенты:

  • 50 г свежего щавеля
  • 1 банан
  • 1 яблоко
  • 1 стакан воды или сока
  • 1 ч. л. меда (по желанию)

Приготовление:

  1. Вымойте щавель, нарежьте банан и яблоко.
  2. Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной массы.
  3. Подавайте сразу после приготовления.

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