Назван рецепт полезного шашлыка

Шашлык вреден для организма, если он сделан из жирной свинины и приправлен майонезом, а также употребляется в больших количествах. Такой обед станет настоящим испытанием для желудка, считает гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

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Она утверждает, что это блюдо можно есть при условии, что оно будет сделано из курицы и замариновано в минеральной воде. Также хорошим решением будет пожарить на гриле рыбу, приправив ее специями и лимонным соком.

- Советую добавить в маринад пряные травы и немного оливкового масла. Это не только улучшит вкус, но и принесет пользу вашему телу, - пишет врач в своем телеграм-канале.



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