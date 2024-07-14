Летний и сладкий: готовим шоколадный пирог с вишней
Что может быть вкуснее вишни с шоколадом? Только шоколадный пирог с кремом из маскарпоне, который сразит наповал ваших гостей. И не жалейте вишни, ее много не бывает!
Ингредиенты:
Для теста:
- 4 яйца
- 120 г сахара
- 20 г кукурузного крахмала
- 80 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 15 г какао-порошка
Для крема:
- 60 г сахара
- 250 г маскарпоне
- 200 г сливок
- 100-200 г вишни без косточек и хвостиков
Для глазури:
- 120 г жирных сливок 33-35 %
- 150 г воды
- 180 г сахара
- 70 г какао-порошка
- 10 г желатина
Процесс приготовления:
Для теста взбейте яйца миксером, постепенно добавляя сахар, пока масса не посветлеет и не станет более плотной. Постепенно вмешивайте лопаткой в яичную смесь муку, смешанную с крахмалом, разрыхлителем и какао.
Выпекайте в кольце 16 см 30–40 минут при температуре 180 °С.
Срежьте верхушку с остывшего коржа и вычерпните ложкой бисквитную мякоть — получится глубокая корзинка. Стенки корзинки оставьте не менее 1 см. Бисквит раскрошите руками.
Для крема взбейте сливки с сахаром. Добавьте маскарпоне, взбейте.
Добавьте вишню без косточек, 1/2 измельченной бисквитной мякоти и хорошо размешайте.
Выложите начинку в углубление для бисквита и накройте бисквитной «крышкой». Оберните кулинарным кольцом и накройте пленкой. Уберите стабилизироваться на несколько часов.
Пока десерт стоит в холодильнике, приготовим глазурь для оформления. Для этого желатин замочить в 60 мл холодной воды. Воду, сливки и сахар поставить на огонь, довести до кипения. Добавить какао порошок, перемешать и довести до кипения, снять с огня. Добавить замоченный желатин и тщательно перемешать. Остудить готовую глазурь до 30 °С и полить охлажденный торт.
Украсить вишней, шоколадной стружкой.