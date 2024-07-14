Летний и сладкий: готовим шоколадный пирог с вишней

Что может быть вкуснее вишни с шоколадом? Только шоколадный пирог с кремом из маскарпоне, который сразит наповал ваших гостей. И не жалейте вишни, ее много не бывает!

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Ингредиенты:

Для теста:

4 яйца

120 г сахара

20 г кукурузного крахмала

80 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

15 г какао-порошка

Для крема:

60 г сахара

250 г маскарпоне

200 г сливок

100-200 г вишни без косточек и хвостиков

Для глазури:

120 г жирных сливок 33-35 %

150 г воды

180 г сахара

70 г какао-порошка

10 г желатина

Процесс приготовления:

Для теста взбейте яйца миксером, постепенно добавляя сахар, пока масса не посветлеет и не станет более плотной. Постепенно вмешивайте лопаткой в яичную смесь муку, смешанную с крахмалом, разрыхлителем и какао.

Выпекайте в кольце 16 см 30–40 минут при температуре 180 °С.

Срежьте верхушку с остывшего коржа и вычерпните ложкой бисквитную мякоть — получится глубокая корзинка. Стенки корзинки оставьте не менее 1 см. Бисквит раскрошите руками.

Для крема взбейте сливки с сахаром. Добавьте маскарпоне, взбейте.

Добавьте вишню без косточек, 1/2 измельченной бисквитной мякоти и хорошо размешайте.

Выложите начинку в углубление для бисквита и накройте бисквитной «крышкой». Оберните кулинарным кольцом и накройте пленкой. Уберите стабилизироваться на несколько часов.

Пока десерт стоит в холодильнике, приготовим глазурь для оформления. Для этого желатин замочить в 60 мл холодной воды. Воду, сливки и сахар поставить на огонь, довести до кипения. Добавить какао порошок, перемешать и довести до кипения, снять с огня. Добавить замоченный желатин и тщательно перемешать. Остудить готовую глазурь до 30 °С и полить охлажденный торт.

Украсить вишней, шоколадной стружкой.