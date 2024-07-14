Составлен список продуктов, повышающих мужскую сексуальность

В супружеские отношения можно добавить перчинку. Для этого достаточно устроить романтический ужин, добавив в него некоторые продукты, которые поднимут мужское либидо.

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Есть список продуктов, полезных для мужской репродуктивной системы. Не пренебрегайте ими, и сексуальная жизнь наполнится яркими эмоциями.

Включите в меню яйца — перепелиные и куриные, лук и чеснок, молочные продукты, рыбу и морепродукты, овощи, орехи, зелень, корнеплоды и фрукты. Они богаты полезными элементами, которые вырабатывают тестостерон и повышают мужское либидо.

Ранее психолог Юлия Романова заявила: чтобы сохранить брак, нужно искать компромиссы. По ее словам, также нужны конкретные действия и постоянный диалог между супругами. Психолог отметила, что при этом нельзя забывать про собственные потребности, иначе отношения начнут разрушаться.

До этого психолог Светлана Аверина рассказала: чтобы преодолеть проблемы в семье, нужно уметь слушать и слышать партнера. По ее словам, также важно уметь уступать друг другу и договариваться. Специалист объяснила, что в браке также нужно высказывать свои ожидания и желания.