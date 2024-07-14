Продукты, которые укрепляют мужское здоровье

Канадские исследователи обнаружили, что определенные фрукты и овощи могут способствовать увеличению уровня тестостерона у мужчин. Это важное открытие особенно актуально, учитывая ежегодное снижение уровня тестостерона у мужчин после 30 лет на примерно 1%, что может привести к гипогонадизму.

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Полифенольные соединения, содержащиеся в продуктах растительного происхождения, такие как флавоноиды, изофлавоны и другие, способствуют увеличению выработки андрогенов. Продукты, богатые этими соединениями, включают сельдерей, тимьян, петрушку, бобовые, яблоки, зеленый чай, грейпфруты, виноград и помидоры.

Эти продукты могут стимулировать выработку андрогенов, активируя определенные гены в клетках Лейдига, и предотвращать снижение уровня тестостерона, вызванное нарушениями в работе эндокринной системы. Кроме того, для поддержания здоровья мужчин рекомендуется включать в рацион продукты, такие как лосось и другие виды красной рыбы с омега-3 жирными кислотами, гречку, грецкие орехи, куркуму, яйца, морепродукты и телятину, богатые необходимыми веществами для синтеза тестостерона.

Регулярное употребление этих продуктов поможет поддерживать здоровье, активность и энергию у мужчин, а также предотвращать возможные проблемы, связанные со снижением уровня тестостерона.