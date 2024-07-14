Вкуснейший сырный суп с курицей. Что съесть и похудеть

Сырный суп с курицей — просто находка для худеющих людей. Он подойдет и на обед, и на ужин. В этом супе всего 45 ккал на 100 граммов.

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Для приготовления возьмите куриное филе (500 г), плавленный сыр (он продается в прямоугольниках, с разными вкусами), картофель (350г), морковь (100г), соль, перец, зелень по вкусу. Количество овощей можно регулировать в зависимости от предпочтений.

Куриную грудку нарежьте на кубики и поставьте вариться. Тем временем морковь и картофель нарежьте удобным для вас способом. Когда курица немного сварится, добавьте к ней овощи, дайте им повариться. Когда они будут наполовину готовы, добавьте в суп плавленый сыр (можно нарезать его кубиками, так он быстрее растворится), посолите и поперчите. Варите суп до готовности. В конце добавьте любимую зелень. Блюдо готово!

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