Эксперт заявил о пользе кефира при снижении веса

Популярный кисломолочный напиток помогает укреплять иммунитет, а также способствует стройности фигуры. Об этом рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

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В беседе с журналистами эксперт перечислила полезные свойства кефира. По ее словам, этот напиток, богатый пробиотиками, помогает нормализовать микрофлору кишечника. Его употребление укрепит иммунитет, что повысит сопротивляемость организма к инфекциям. Также кефир способен контролировать аппетит и помогать в похудении. Об этом пишет издание "Известия".

"За счет низкой калорийности и высокого содержания белка может помочь контролировать аппетит и способствовать снижению веса. Содержит соединения, которые помогают бороться с патогенными бактериями в организме. Отлично помогает при молочнице", – сообщила Лялина.



Специалист посоветовала пить ежедневно один-два стакана кефира. Однако у людей, чувствительных к молочным продуктам, этот напиток может вызвать аллергическую реакцию. Кроме того, важно помнить, что срок годности кефира – три дня, после чего все полезные бактерии в нем гибнут, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".