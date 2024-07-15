Классический рецепт булочек с корицей из дрожжевого теста

Булочки с корицей идеально подходят для чаепития и точно порадуют всю семью. Делимся традиционным рецептом выпечки из дрожжевого теста.

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Ингредиенты

мука — 900 г;

молоко — ½ л;

сливочное масло — 150 г;

яйца куриные — 2 шт. (или 3 шт., если яйца небольшие);

сахар — 150 г;

корица молотая — по вкусу;

дрожжи сухие — 10 г;

соль — ½ ч. л.

Способ приготовления

Просейте муку. Соедините ее с сахаром, солью и дрожжами.

Разбейте в емкость 1-2 яйца (в зависимости от размера), залейте молоком комнатной температуры, добавьте 100 г растопленного масла. Перемешайте.

Постепенно всыпьте сухую смесь в молоко. Замесите тесто до мягкой и эластичной консистенции.

Выложите тесто в емкость, закройте пищевой пленкой и оставьте в тепле на час. Затем снова разомните тесто и оставьте под пленкой еще на час. За это время тесто хорошо поднимется.

Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто в пласт толщиной 5–10 мм.

Соедините растопленное сливочное масло (50 г), сахар и корицу. Смажьте тесто сладкой смесью, скатайте рулет и нарежьте его на кусочки — это будущие булочки.

Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов. В это время застелите противень бумагой для выпекания и выложите на него булочки.

В отдельной емкости взбейте яйцо и смажьте булочки. При желании посыпьте небольшим количеством сахара.

Поставьте противень в духовку на 30 минут. Готовые булочки приобретут золотистый цвет.

Домашние булочки с корицей можно подавать к столу!

Время приготовления — 3,5 часа.

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