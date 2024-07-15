Как есть семена чиа, чтобы потом не уехать на скорой: рекомендации врача

«The Indian Express»: мужчина съел сухие семена чиа и заработал непроходимость пищевода. О пользе семян чиа известно немало, поэтому зожники частенько добавляют этот продукт в свой рацион. Всё бы хорошо, но, как оказалось, с этими семенами не всё просто — нужно знать, как их правильно употреблять, чтобы потом не загреметь в больницу.

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В чём проблема

Как сообщил портал The Indian Express, 39-летний мужчина вдохновился рассказами о пользе семян и съел столовую ложку чиа, запив их водой. Через какое-то время семена разбухли в пищеводе, и у мужчины появились проблемы с глотанием. Он даже не мог проглотить собственную слюну, а чуть позже — началась рвота. Он отправился к врачам, которые выяснили, что семена заблокировали просвет пищевода. Им пришлось проталкивать семена в желудок с помощью эндоскопа в течение нескольких часов.

Почему так произошло и что делать

Проблема оказалась в том, что семена чиа способы удерживать в 12 раз больше влаги, чем их собственный вес. В сочетании с собой они набухают и образуют гель.

По словам доктор Пранав Шринивасан, чтобы не уехать в больницу после употребления чиа, лучше замочить их предварительно в воде на 5−10 минут или же добавлять их в блюда, которые содержат жидкость, — в смузи, йогурт или овсянку.

Всё, что нужно знать о пользе семян чиа, «Секрет» рассказал в этом материале.