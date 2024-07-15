Пять продуктов, которые обеспечат вам равномерный загар

Россиянам назвали 5 продуктов, способствующих красивому загару. На память о лете многие стремятся оставить ровный и красивый загар. Главный способ его добиться — использовать солнцезащитный крем. Однако это не единственное, что можно сделать. На помощь придут самые обычные продукты из вашего холодильника. Вот что можно съесть, чтобы хорошо загореть.

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Какие продукты помогают загореть

1. Помидоры

В томатах много ликопина. Это мощный антиоксидант, который снижает чувствительность кожи к ультрафиолету и тем самым предотвращает солнечные ожоги.

2. Морковь

Бета-каротин, который есть в этом овоще, действует как естественный солнцезащитный крем, только изнутри. Включите морковь в рацион — и снизите риск солнечных ожогов.

3. Листовые овощи

В шпинате и брокколи присутствуют лютеин и зеаксантин. Эти антиоксиданты защищают кожу от ультрафиолетового излучения. Они нейтрализуют свободные радикалы, за счёт чего снижается риск повреждений кожи, в том числе солнечных ожогов.

4. Цитрусовые

Витамин С, который есть в цитрусовых, защищает кожу от окислительного стресса, вызванного воздействием УФ-излучения. Да и в целом этот витамин полезен для здоровья кожи.

5. Орехи и семена

В них много витамина Е, который укрепляет защитный барьер кожи и помогает её увлажнять, сообщил портал pronews.gr.

Что ещё помогает красивому загару

Перед отпуском стоит «запастись» витаминами. Примерно за месяц стоит начать пить витаминные комплексы, посоветовала врач-дерматолог, косметолог Анна Лебедева.

По её словам, для хорошего загара полезно будет добавить в рацион железо, цинк, селен, тирозин, триптофан, жирные кислоты омега-3 и витамины группы В, а также А, С, D, Е.

Вот что ещё несколько лайфхаков, которые помогут красиво загореть.