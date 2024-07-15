Пять продуктов, которые обеспечат вам равномерный загар

Как обеспечить себе ровный загар? Включите в рацион эти 5 продуктов
Россиянам назвали 5 продуктов, способствующих красивому загару. На память о лете многие стремятся оставить ровный и красивый загар. Главный способ его добиться — использовать солнцезащитный крем. Однако это не единственное, что можно сделать. На помощь придут самые обычные продукты из вашего холодильника. Вот что можно съесть, чтобы хорошо загореть.
Какие продукты помогают загореть
1. Помидоры
В томатах много ликопина. Это мощный антиоксидант, который снижает чувствительность кожи к ультрафиолету и тем самым предотвращает солнечные ожоги.
2. Морковь
Бета-каротин, который есть в этом овоще, действует как естественный солнцезащитный крем, только изнутри. Включите морковь в рацион — и снизите риск солнечных ожогов.
3. Листовые овощи
В шпинате и брокколи присутствуют лютеин и зеаксантин. Эти антиоксиданты защищают кожу от ультрафиолетового излучения. Они нейтрализуют свободные радикалы, за счёт чего снижается риск повреждений кожи, в том числе солнечных ожогов.
4. Цитрусовые
Витамин С, который есть в цитрусовых, защищает кожу от окислительного стресса, вызванного воздействием УФ-излучения. Да и в целом этот витамин полезен для здоровья кожи.
5. Орехи и семена
В них много витамина Е, который укрепляет защитный барьер кожи и помогает её увлажнять, сообщил портал pronews.gr.
Что ещё помогает красивому загару
Перед отпуском стоит «запастись» витаминами. Примерно за месяц стоит начать пить витаминные комплексы, посоветовала врач-дерматолог, косметолог Анна Лебедева.
По её словам, для хорошего загара полезно будет добавить в рацион железо, цинк, селен, тирозин, триптофан, жирные кислоты омега-3 и витамины группы В, а также А, С, D, Е.
Вот что ещё несколько лайфхаков, которые помогут красиво загореть.