Рецепт бисквита с черемухой — воздушной и ароматной основы для тортов
Хотите удивить близких необычным лакомством? Тогда десерт с черемуховым бисквитом — то, что вам нужно. Делимся пошаговым рецептом бисквита с черемухой в домашних условиях.
Ингредиенты
- черемуховая мука — 50 г;
- пшеничная мука — 100 г;
- масло сливочное (жирностью 82,5%) — 20 г;
- яйца куриные — 2 шт.;
- молоко — 150 г;
- сахар — 90 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль — щепотка.
Способ приготовления
- Разогрейте молоко. Всыпьте в отдельную емкость черемуховую муку, залейте горячим молоком и тщательно перемешайте. Оставьте на 30 минут.
- В отдельной глубокой емкости соедините яйца, обычный и ванильный сахар. Взбивайте миксером на высокой скорости около 10 минут. Масса посветлеет и увеличится в объеме.
- Добавьте к взбитым яйцам черемухово-молочную смесь. Перемешайте силиконовой лопаткой.
- Растопите масло, остудите до комнатной температуры и влейте к тесту. Перемешайте.
- В отдельной емкости соедините просеянную пшеничную муку, разрыхлитель и соль. Всыпьте частями к жидкому черемуховому тесту. Перемешайте лопаткой, не оставляя комочков.
- Влейте тесто в круглую форму для выпечки (в идеале — диаметром 18 см) с высокими бортиками.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Готовьте тесто 30 минут.
- Вытащите бисквит из духовки и оставьте на 5 минут. Затем извлеките из формы и переверните. В идеале выложите бисквит на решетку, чтобы он просох с обеих сторон.
- Заверните бисквит в пищевую пленку и уберите в холодильник на 8 часов. После этого его можно использовать в десертах.
- Теперь вы знаете, как приготовить бисквит с черемухой! Необычные ароматные коржи станут идеальной основой для нежного лакомства.