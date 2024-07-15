Рецепт бисквита с черемухой — воздушной и ароматной основы для тортов

Хотите удивить близких необычным лакомством? Тогда десерт с черемуховым бисквитом — то, что вам нужно. Делимся пошаговым рецептом бисквита с черемухой в домашних условиях.

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Ингредиенты

черемуховая мука — 50 г;

пшеничная мука — 100 г;

масло сливочное (жирностью 82,5%) — 20 г;

яйца куриные — 2 шт.;

молоко — 150 г;

сахар — 90 г;

ванильный сахар — 10 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — щепотка.

Способ приготовления