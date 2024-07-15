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Выпечка из моркови: 3 простых рецепта

Морковь очень полезный овощ и любая хозяйка наверняка добавляет ее хотя бы в одно блюдо повседневного рациона. Но, что если использовать морковку для выпечки?

Выпечка из моркови: три простых рецепта
©  Eva.ru

Морковная запеканка

Ингредиенты:

  • Морковь — 1 кг.
  • Молоко — 250 г.
  • Яйцо — 5 шт.
  • Сливочное масло — 85 г. + для смазывания
  • Сыр — 200 г.
  • Мука — 35 г.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Очистите морковь и нарежьте тонкими кружками. Выложите в кастрюлю с водой. Доведите до кипения и варите на небольшом огне около 10 минут до мягкости.
  2. Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте маслом порционные формы для выпечки или одну большую.
  3. Слейте с моркови воду. Соедините её с молоком, яйцами и маслом. Измельчите до однородности в блендере или комбайне.
  4. Натрите сыр и вмешайте его в морковную массу вместе с мукой и разрыхлителем. Посолите и поперчите.
  5. Перелейте смесь в форму и разровняйте. Выпекайте примерно 30 минут в маленьких формах или около 50 минут в большой.

Морковное печенье

Ингредиенты:

  • Морковь крупная — 2 шт.
  • Орехи грецкие — 1 горсть
  • Сливочное масло — 100 г.
  • Мука — 0,5 ст.
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Корица молотая — 1 ч. л.

Процесс приготовления:

  1. Морковь натрите на мелкой терке. Добавьте размягченное масло, муку, сахар, измельченные орехи и корицу. Руками замесите тесто.
  2. Слепите печенье. Для этого скатайте шарик чуть больше грецкого ореха и слегка его расплющите. Из этого количества теста получится примерно 15 печенек.
  3. Выпекайте на верхней полке духового шкафа при 200 °C около 20 минут. Печенье можно есть и теплым, и остывшим.

Морковный кекс

Ингредиенты:

  • Морковь — 250 г.
  • Мука — 250–300 г.
  • Сахар — 200 г.
  • Ванилин — 1 пакетик
  • Яйцо — 4 шт.
  • Масло растительное — 180 мл.
  • Сода (гашеная уксусом) — 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

  1. Морковь натереть на самой мелкой терке.
  2. Яйца с сахаром взбить, добавить к ним морковь, масло, соду и постепенно добавляя муку продолжать взбивать до получения однородной массы. По консистенции она должна быть похожа на густую сметану. Готовое тесто переложить в форму.
  3. Поставить в предварительно разогретую до 180 °C духовку и выпекать 40 минут.
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