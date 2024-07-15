Выпечка из моркови: три простых рецепта

Выпечка из моркови: 3 простых рецепта
Морковь очень полезный овощ и любая хозяйка наверняка добавляет ее хотя бы в одно блюдо повседневного рациона. Но, что если использовать морковку для выпечки?
Морковная запеканка
Ингредиенты:
- Морковь — 1 кг.
- Молоко — 250 г.
- Яйцо — 5 шт.
- Сливочное масло — 85 г. + для смазывания
- Сыр — 200 г.
- Мука — 35 г.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Соль, перец — по вкусу
Процесс приготовления:
- Очистите морковь и нарежьте тонкими кружками. Выложите в кастрюлю с водой. Доведите до кипения и варите на небольшом огне около 10 минут до мягкости.
- Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте маслом порционные формы для выпечки или одну большую.
- Слейте с моркови воду. Соедините её с молоком, яйцами и маслом. Измельчите до однородности в блендере или комбайне.
- Натрите сыр и вмешайте его в морковную массу вместе с мукой и разрыхлителем. Посолите и поперчите.
- Перелейте смесь в форму и разровняйте. Выпекайте примерно 30 минут в маленьких формах или около 50 минут в большой.
Морковное печенье
Ингредиенты:
- Морковь крупная — 2 шт.
- Орехи грецкие — 1 горсть
- Сливочное масло — 100 г.
- Мука — 0,5 ст.
- Сахар — 3 ст. л.
- Корица молотая — 1 ч. л.
Процесс приготовления:
- Морковь натрите на мелкой терке. Добавьте размягченное масло, муку, сахар, измельченные орехи и корицу. Руками замесите тесто.
- Слепите печенье. Для этого скатайте шарик чуть больше грецкого ореха и слегка его расплющите. Из этого количества теста получится примерно 15 печенек.
- Выпекайте на верхней полке духового шкафа при 200 °C около 20 минут. Печенье можно есть и теплым, и остывшим.
Морковный кекс
Ингредиенты:
- Морковь — 250 г.
- Мука — 250–300 г.
- Сахар — 200 г.
- Ванилин — 1 пакетик
- Яйцо — 4 шт.
- Масло растительное — 180 мл.
- Сода (гашеная уксусом) — 0,5 ч.л.
Процесс приготовления:
- Морковь натереть на самой мелкой терке.
- Яйца с сахаром взбить, добавить к ним морковь, масло, соду и постепенно добавляя муку продолжать взбивать до получения однородной массы. По консистенции она должна быть похожа на густую сметану. Готовое тесто переложить в форму.
- Поставить в предварительно разогретую до 180 °C духовку и выпекать 40 минут.