Выпечка из моркови: три простых рецепта

Морковь очень полезный овощ и любая хозяйка наверняка добавляет ее хотя бы в одно блюдо повседневного рациона. Но, что если использовать морковку для выпечки?

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Морковная запеканка

Ингредиенты:

Морковь — 1 кг.

Молоко — 250 г.

Яйцо — 5 шт.

Сливочное масло — 85 г. + для смазывания

Сыр — 200 г.

Мука — 35 г.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления:

Очистите морковь и нарежьте тонкими кружками. Выложите в кастрюлю с водой. Доведите до кипения и варите на небольшом огне около 10 минут до мягкости. Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте маслом порционные формы для выпечки или одну большую. Слейте с моркови воду. Соедините её с молоком, яйцами и маслом. Измельчите до однородности в блендере или комбайне. Натрите сыр и вмешайте его в морковную массу вместе с мукой и разрыхлителем. Посолите и поперчите. Перелейте смесь в форму и разровняйте. Выпекайте примерно 30 минут в маленьких формах или около 50 минут в большой.

Морковное печенье

Ингредиенты:

Морковь крупная — 2 шт.

Орехи грецкие — 1 горсть

Сливочное масло — 100 г.

Мука — 0,5 ст.

Сахар — 3 ст. л.

Корица молотая — 1 ч. л.

Процесс приготовления:

Морковь натрите на мелкой терке. Добавьте размягченное масло, муку, сахар, измельченные орехи и корицу. Руками замесите тесто. Слепите печенье. Для этого скатайте шарик чуть больше грецкого ореха и слегка его расплющите. Из этого количества теста получится примерно 15 печенек. Выпекайте на верхней полке духового шкафа при 200 °C около 20 минут. Печенье можно есть и теплым, и остывшим.

Морковный кекс

Ингредиенты:

Морковь — 250 г.

Мука — 250–300 г.

Сахар — 200 г.

Ванилин — 1 пакетик

Яйцо — 4 шт.

Масло растительное — 180 мл.

Сода (гашеная уксусом) — 0,5 ч.л.

Процесс приготовления: