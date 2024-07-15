Диетолог: чай пуэр нужно пить во время еды, а не натощак

Специалист Роскачества объяснила, чем может быть полезен и вреден чай пуэр. Диетолог-нутрициолог Лариса Габдулахова отмечает, что из-за множества компонентов, которые сильно зависят от условий хранения, эффект может быть очень разным.

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Но в целом, вреда от него не будет. Наоборот, он содержит массу антиоксидантов и других полезных веществ. Но в любом случае, к нему не следует относится как к лекарству.

Лучше всего его пить во время приема пищи, так как он способствует усвоению продуктов питания. А вот натощак употреблять его не рекомендуется, так как он может вызвать изжогу и боль в животе.

Эндокринолог заявил, что отсутствие бодрящего эффекта у кофе может говорить о болезнях надпочечников.

Диетолог напомнил, что лишняя вода в желудке не помешает пищеварению.