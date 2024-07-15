Рецепт овсяного киселя для похудения — готовим полезное диетическое блюдо

Любой подходящий и эффективный способ похудения обязательно включает определенные ограничения в питании. Главное, чтобы они не вредили здоровью. Одним из полезных блюд при контроле веса считается овсяный кисель.

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семена неочищенного овса — 300 г;

кефир 1% — 300 г;

овсяные хлопья — 150 г;

вода — 2 л.

Семена овса и хлопья залить кефиром, перемешать и оставить при комнатной температуре на 24 часа. Полученный настой процедить, налить в кастрюлю, влить 2 л воды и поставить на огонь. Смесь необходимо довести до кипения, постоянно помешивая, чтобы кисель не пригорел. После того как жидкость закипит, убавить огонь и варить, пока кисель не станет достаточно густым. После чего кисель необходимо остудить и можно пить вместо приема пищи. Хранить такой напиток можно не более двух суток в холодильнике.