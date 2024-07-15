Рецепт овсяного киселя для похудения — готовим полезное диетическое блюдо
Любой подходящий и эффективный способ похудения обязательно включает определенные ограничения в питании. Главное, чтобы они не вредили здоровью. Одним из полезных блюд при контроле веса считается овсяный кисель.
- семена неочищенного овса — 300 г;
- кефир 1% — 300 г;
- овсяные хлопья — 150 г;
- вода — 2 л.
Семена овса и хлопья залить кефиром, перемешать и оставить при комнатной температуре на 24 часа. Полученный настой процедить, налить в кастрюлю, влить 2 л воды и поставить на огонь. Смесь необходимо довести до кипения, постоянно помешивая, чтобы кисель не пригорел. После того как жидкость закипит, убавить огонь и варить, пока кисель не станет достаточно густым. После чего кисель необходимо остудить и можно пить вместо приема пищи. Хранить такой напиток можно не более двух суток в холодильнике.
- Калорийность на 100 г: 61,64 ккал.
- БЖУ: 2,3/1,17/10,71.
- Время приготовления: 25 часов.