Салат с хрустящими баклажанами и мягким сыром: рецепт для худеющих

Хрустящие баклажаны и мягкий сыр — интересное сочетание. К тому же баклажаны богаты витаминами. Как соединить эти ингредиенты в одном блюде? Попробуйте приготовить салат с хрустящими баклажанами и мягким сыром — делимся простым рецептом.

Ингредиенты

Баклажан — 1 шт.

Мягкий сыр (например, моцарелла) — 100 г

Помидор — 2 средних

Огурец — 1 шт.

Красный лук — 1 шт.

Масло (оливковое или растительное) — 2 ст. л.

Соль, приправы — по вкусу

Свежая зелень — для украшения

Способ приготовления

Порежьте баклажан на тонкие кружочки. Отправьте их на сковороду, жарьте на небольшом количестве масла до легкой золотистой корочки. Затем аккуратно переложите их на бумажное полотенце, уберите лишнее масло.

В то же время нарежьте на небольшие кубики помидоры, огурцы и мягкий сыр. Лук нарубите полукольцами.

Отправьте в одну миску все эти ингредиенты, добавьте к ним же баклажаны.

Добавьте в салат соль, любимые приправы. Поперчите. Заправьте оливковым маслом, аккуратно перемешайте.

Подавайте салат с баклажанами и сыром, украсив блюдо свежей зеленью.

Вот дополнительная информация о салате:

калорийность — 80 ккал на 100 г;

время приготовления — примерно 20 минут.

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