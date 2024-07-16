Классический рецепт ухи

Уха — рыбный суп, который на Руси готовят уже многие столетия. Для самой простой ее вариации нужна только рыба и луковица. Мы поделимся с вами классическим рецептом ухи — нашли его в старинном сборнике рецептов.

© unsplash

Ингредиенты

Рыба (лучше взять стерлядь или окуня, из только что пойманной рыбы уха будет вкуснее) — примерно 1 кг;

Лук репчатый — 1 средняя луковица;

Травы, зелень — по вкусу;

Вода — 2,5–3 л;

Лавровый лист;

Душистый перец — 5 горошин;

Соль, приправы, перец — по вкусу;

Морковь — 2 шт;

Картофелина — 2 шт.

Способ приготовления

Голову, хвост, хребет рыбы залейте водой. Филе рыбы отправится в суп позднее. Положите к ним же луковицу и морковку, горошины перца и лавровый лист. Дождитесь закипания и уберите пенку.

Варить ингредиенты нужно минут 20. После этого снимите емкость с ними с огня. Выньте рыбу. Процедите получившийся бульон. Очистите от костей голову, хвост и хребет, которые вы варили ранее. Их мы тоже используем в супе.

Порежьте кубиками морковь и картошку. Посолите, поперчите, добавьте любимые приправы.

Верните бульон на огонь. Отправьте туда овощи. Варите минут 15–20 до полуготовности.

Теперь возьмите филе рыбы (граммов 500). Порежьте его на небольшие кусочки, отправьте в суп. Варите примерно 5–10 минут (рыба варится быстро, не переварите).

Добавьте очищенную рыбу с хребта, головы и хвоста. Проварите еще пару минут.

Подавайте со свежей зеленью, например с укропом.

Вот дополнительная информация об ухе:

Калорийность — 40 ккал на 100 г;

Время приготовления — примерно час.

Посмотрите другой рецепт на нашем сайте: капустный суп — блюдо для худеющих.