Классический рецепт ухи

Уха: как приготовить классический рыбный суп
Уха — рыбный суп, который на Руси готовят уже многие столетия. Для самой простой ее вариации нужна только рыба и луковица. Мы поделимся с вами классическим рецептом ухи — нашли его в старинном сборнике рецептов.
Ингредиенты
- Рыба (лучше взять стерлядь или окуня, из только что пойманной рыбы уха будет вкуснее) — примерно 1 кг;
- Лук репчатый — 1 средняя луковица;
- Травы, зелень — по вкусу;
- Вода — 2,5–3 л;
- Лавровый лист;
- Душистый перец — 5 горошин;
- Соль, приправы, перец — по вкусу;
- Морковь — 2 шт;
- Картофелина — 2 шт.
Способ приготовления
Голову, хвост, хребет рыбы залейте водой. Филе рыбы отправится в суп позднее. Положите к ним же луковицу и морковку, горошины перца и лавровый лист. Дождитесь закипания и уберите пенку.
Варить ингредиенты нужно минут 20. После этого снимите емкость с ними с огня. Выньте рыбу. Процедите получившийся бульон. Очистите от костей голову, хвост и хребет, которые вы варили ранее. Их мы тоже используем в супе.
Порежьте кубиками морковь и картошку. Посолите, поперчите, добавьте любимые приправы.
Верните бульон на огонь. Отправьте туда овощи. Варите минут 15–20 до полуготовности.
Теперь возьмите филе рыбы (граммов 500). Порежьте его на небольшие кусочки, отправьте в суп. Варите примерно 5–10 минут (рыба варится быстро, не переварите).
Добавьте очищенную рыбу с хребта, головы и хвоста. Проварите еще пару минут.
Подавайте со свежей зеленью, например с укропом.
Вот дополнительная информация об ухе:
- Калорийность — 40 ккал на 100 г;
- Время приготовления — примерно час.
Посмотрите другой рецепт на нашем сайте: капустный суп — блюдо для худеющих.