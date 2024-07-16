Рецепт говяжьих почек со сметаной и зеленью

Говяжьи почки можно приготовить не менее вкусно, чем любые другие субпродукты. Но есть несколько тонкостей. Сегодня поделимся простым рецептом горячего блюда, которое подойдет к любому гарниру.

© unsplash

Ингредиенты:

Говяжьи почки — 1 кг;

Подсолнечное масло — 1 ст. л;

Репчатый лук — 1 шт;

Сметана 20% — 3 ст. л;

Соль, перец — по вкусу.

Срезаем с почек жир и помещаем их в глубокую кастрюлю. Почки необходимо вымачивать в холодной воде не менее 8 часов, чтобы убрать запах. Воду необходимо периодически менять. После этого режем мясо ломтиками, попутно удаляя пленки и остатки жира. Выкладываем субпродукт в кастрюлю, заливаем водой и доводим до кипения. Его необходимо проварить 5 минут, после чего слить воду, залить свежей и снова прокипятить то же время. И еще раз повторить процедуру.

После этого промываем почки холодной водой и откидываем на дуршлаг, чтобы стекли излишки воды. На раскаленную сковороду добавляем масло и пассеруем в нем мелко порезанный репчатый лук. В сотейнике на масле обжариваем почки до золотистой корочки, после чего добавляем к ним лук, соль, перец, сметану, немного воды при необходимости, доводим до кипения и тушим на маленьком огне 20 минут, периодически перемешивая блюдо.

Говяжьи почки, приготовленные по такому рецепту, можно подавать с картофельным пюре, гречневой кашей или овощным рагу. При сервировке украсьте блюдо свежей зеленью.

Калорийность на 100 г: 104,28 ккал;

БЖУ: 12,12/5,42/1,75;

Время приготовления: 9 часов.

Ранее мы поделились рецептом спагетти под соусом болоньезе.