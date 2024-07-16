Шеф-повар назвал пять быстрых блюд, способных заменить доставку готовой еды

Существует несколько простых и сытных блюд, которые можно приготовить за 20 минут, рассказал Москве 24 шеф-повар Евгений Овчаров.

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Ранее специалисты проверили качество продукции восьми крупных компаний, которые доставляют готовую еду в Москве. В лабораторию отправлялись по две пробы от каждого бренда, а сама еда отбиралась как для обычного бизнес-ланча – горячее и салат. По результатам в 62,5% образцов готовой еды было выявлено недопустимое количество кишечной палочки и микробов.

По мнению Овчарова, единственный вариант быть уверенным в качестве блюда на столе – это приготовить его своими руками. При этом совсем не обязательно проводить на кухне после работы много времени: некоторые блюда будут готовы за 20 минут.

Например, для поджарки "Арсентьич" понадобится 150 граммов свинины, соль, черный молотый перец, 10 граммов растительного масла, 20 граммов репчатого лука, 20 граммов болгарского перца и 15 граммов томатного пюре.

"Свиной окорок нарезать брусочками, посыпать солью, перцем, положить на разогретую сковороду с маслом растительным и жарить 5 минут. Перец свежий нарезать соломкой. Лук репчатый нарезать полукольцами. Овощи добавить к мясу, положить томатное пюре и жарить еще 10 минут. Потом накрыть крышкой, выключить огонь и протомить еще 2–3 минуты", - Евгений Овчаров, шеф-повар.



Также можно приготовить куриные шарики – для этого понадобится 100 граммов курицы, 15 граммов пшеничного хлеба, 20 миллилитров воды, 30 граммов репчатого лука, соль, черный молотый перец, панировочные сухари и растительное масло.

"Куриный фарш нужно соединить с замоченным в воде хлебом и мелко нарезанным луком, добавить соль, перец, хорошо перемешать. Из готовой котлетной массы сформировать шарики и запанировать в сухарях. Шарики обжарить до золотистого цвета на сковороде, а затем довести до готовности под крышкой", – рассказал шеф-повар.



Любителям курицы также придется по вкусу фрикасе. Нужно взять 100 граммов куриного филе, соль, черный молотый перец, растительное масло, 30 граммов консервированных шампиньонов, 30 граммов репчатого лука и 110 миллилитров 33% сливок.

"Грибы освободить от рассола. Лук репчатый мелко нарезать и обжарить на растительном масле. Куриное филе нарезать тонкими брусочками, посыпать солью, перцем и обжарить на сковороде с растительным маслом до образования корочки, добавить грибы, пассерованный лук, сливки и тушить до их загустения", – указал Овчаров.



Еще один вариант – рыба, припущенная с овощами. Для этого необходимо взять 150 граммов хека, минтая или горбуши, соль, черный молотый перец, 10 граммов репчатого лука, 10 граммов моркови и зелень.

"Куски рыбы положить в посуду в один ряд, подлить бульон или воду. На 1 килограмм рыбы нужно 0,3 литра жидкости. Посолить, добавить предварительно помытые и очищенные лук, морковь, специи и припускать до готовности", - Евгений Овчаров, шеф-повар.



Ранее шеф-бармен Владимир Троян поделился с россиянами рецептом освежающего летнего коктейля. Для его приготовления понадобятся два киви, 30 граммов любого сиропа со вкусом лемонграсса, две чайные ложки семян чиа, 70 миллилитров теплой воды и 200 миллилитров содовой или газировки со вкусом лимона и лайма. Семена чиа необходимо заранее подготовить, замочив их на ночь в теплой воде.