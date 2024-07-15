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Садовод Воронова: замороженные ягоды и овощи можно хранить два года

До заморозки ягод и овощей необходимо решить, для чего потом будут использоваться эти заготовки. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Садовод рассказала, как правильно замораживать ягоды и овощи
© Москва24

По ее словам, урожай для начала необходимо помыть. Затем овощи следует вытереть, а ягоды немного обсушить.

"Пусть они будут влажные, но не супермокрые", – добавила специалист. В плане овощей надо учитывать, что вы потом будете с ними делать. Например, если я собираюсь готовить рагу из перца, то режу и потом замораживаю. Если планирую их фаршировать, замораживаю целыми. Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России

После того как плоды помыты и при необходимости порезаны, нужно отмерить, сколько класть в один пакетик.

"Для овощей у меня есть миска, которая по объему равна сковородке. Я отмеряю по ней, засыпаю необходимое количество в пакет, завязываю и отправляю в морозилку. Для ягод у меня чашечка, с помощью которой определяю, сколько мне нужно для компота", – пояснила Воронова.

Кроме пакетиков, для заморозки можно использовать контейнеры. Их очень удобно складывать в большой морозилке, порекомендовала эксперт.

"Оптимальный срок хранения замороженных ягод и овощей – два года. Дальше они теряют витамины и прочие полезные вещества", – заключила Воронова.

Ранее агроном Владимир Викулов предупредил о ядовитых ягодах в Подмосковье. Например, плоды дафны, более известной как волчье лыко. Небольшие красные ягоды растут на кустарниках высотой примерно метр-полтора. Съев их, есть риск тяжело отравиться, объяснил Викулов.

Еда
Ольга Воронова