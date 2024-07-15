Садовод рассказала, как правильно замораживать ягоды и овощи

До заморозки ягод и овощей необходимо решить, для чего потом будут использоваться эти заготовки. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, урожай для начала необходимо помыть. Затем овощи следует вытереть, а ягоды немного обсушить.

"Пусть они будут влажные, но не супермокрые", – добавила специалист. В плане овощей надо учитывать, что вы потом будете с ними делать. Например, если я собираюсь готовить рагу из перца, то режу и потом замораживаю. Если планирую их фаршировать, замораживаю целыми. Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России



После того как плоды помыты и при необходимости порезаны, нужно отмерить, сколько класть в один пакетик.

"Для овощей у меня есть миска, которая по объему равна сковородке. Я отмеряю по ней, засыпаю необходимое количество в пакет, завязываю и отправляю в морозилку. Для ягод у меня чашечка, с помощью которой определяю, сколько мне нужно для компота", – пояснила Воронова.



Кроме пакетиков, для заморозки можно использовать контейнеры. Их очень удобно складывать в большой морозилке, порекомендовала эксперт.

"Оптимальный срок хранения замороженных ягод и овощей – два года. Дальше они теряют витамины и прочие полезные вещества", – заключила Воронова.



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