Рецепт для похудения: белковый салат с тунцом и яйцом

Салат с тунцом и яйцом — это не только вкусный, но и яркий белковый салат. Он хорошо освежит и насытит на несколько часов. На 100 г — всего 80 ккал.

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Для приготовления возьмите банку тунца, два вареных куриных яйца, 250 г помидоров, 140 г огурцов, 100 г болгарского перца, 120 г микса салата, 70 г белого лука, 40 г оливкового масла, 15 г яблочного уксуса, чайную ложку меда, две столовые ложки микрозелени, соль и перец по вкусу.

Салат промойте и просушите, нарвите и перемешайте. Промойте и нарежьте огурцы с помидорами любым удобным способом. Болгарский перец очистите от плодоножки и нарежьте небольшой соломкой. Зеленый лук нарежьте так же.

Выложите все ингредиенты в салатницу. Для соуса в баночке смешайте уксус, масло, добавьте соль и мед. Перемешайте и заправьте салат. Блюдо готово!

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