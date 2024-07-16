Рецепт маринованных огурцов по-болгарски: сладкие и ароматные
Огурцы, маринованные по-болгарски, любимы многими благодаря сладкому привкусу, насыщенному аромату и аппетитному хрусту. Рассказываем, как приготовить лакомую закуску.
Ингредиенты
Для 3-литровой банки потребуются:
- Огурцы — 2 кг;
- Вода — 1,5 л;
- Петрушка, укроп — 4-5 веточек;
- Перец горошком — 2-3 шт;
- Гвоздика — 2–4 шт;
- Лавровый лист — 2 шт;
- Сахар — 4 ст. л;
- Соль — 2 ст. л;
- Уксусная эссенция 70% — 2 ст. л.
Способ приготовления
Простерилизуйте банки и крышки.
Выложите на дно лавровые листья, петрушку, гвоздику.
Хорошо промойте огурцы, отрежьте кончики. Выложите в банки вертикально, как можно плотнее друг к другу.
Соедините в кастрюле или глубоком сотейнике воду, соль, сахар и перец. Вскипятите на среднем огне, добавьте уксусную эссенцию и еще раз вскипятите.
Залейте огурцы до краев горячим маринадом.
Накройте банки крышками, не закручивая, и поставьте в большую кастрюлю. Залейте горячей водой. Вскипятите на среднем огне и стерилизуйте 20 минут. Затем плотно закрутите крышки.
Переверните банки с огурцами и оставьте остывать при комнатной температуре.
Теперь вы знаете, как приготовить маринованные огурцы по-болгарски.
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