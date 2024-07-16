Простой рецепт тыквенного супа-пюре со сливками

Тыква улучшает пищеварение и обмен веществ, выводит холестерин, а также отлично утоляет голод. Неудивительно, что она популярна среди кулинаров. Рассказываем, как сварить тыквенный крем-суп со сливками в домашних условиях.

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Ингредиенты

Тыква очищенная — 500 г;

Сливки 10–20% — 300 мл;

Лук — 1 шт;

Морковь — 1 шт;

Чеснок — 2-3 зубчика;

Растительное масло — 20 мл;

Сливочное масло — 50 г;

Приправы — по вкусу.

Способ приготовления

Нашинкуйте морковь на терке, чеснок измельчите, лук нарежьте кубиками.

Влейте на дно кастрюли растительное масло, выложите измельченные овощи и жарьте до мягкости.

Нарежьте тыкву кубиками, всыпьте к зажарке, положите сливочное масло и готовьте 5 минут.

Залейте горячей водой (она должна чуть покрыть ингредиенты). Поставьте на слабый огонь и готовьте 15 минут.

С помощью блендера взбейте смесь до состояния пюре.

Влейте сливки, хорошо перемешайте и вновь поставьте суп на огонь. Снимите с плиты, как только он закипит.

Тыквенный суп-пюре со сливками готов! Подавайте горячим. Можно посыпать свежей зеленью.

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