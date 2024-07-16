Простой рецепт тыквенного супа-пюре со сливками
Тыква улучшает пищеварение и обмен веществ, выводит холестерин, а также отлично утоляет голод. Неудивительно, что она популярна среди кулинаров. Рассказываем, как сварить тыквенный крем-суп со сливками в домашних условиях.
Ингредиенты
- Тыква очищенная — 500 г;
- Сливки 10–20% — 300 мл;
- Лук — 1 шт;
- Морковь — 1 шт;
- Чеснок — 2-3 зубчика;
- Растительное масло — 20 мл;
- Сливочное масло — 50 г;
- Приправы — по вкусу.
Способ приготовления
Нашинкуйте морковь на терке, чеснок измельчите, лук нарежьте кубиками.
Влейте на дно кастрюли растительное масло, выложите измельченные овощи и жарьте до мягкости.
Нарежьте тыкву кубиками, всыпьте к зажарке, положите сливочное масло и готовьте 5 минут.
Залейте горячей водой (она должна чуть покрыть ингредиенты). Поставьте на слабый огонь и готовьте 15 минут.
С помощью блендера взбейте смесь до состояния пюре.
Влейте сливки, хорошо перемешайте и вновь поставьте суп на огонь. Снимите с плиты, как только он закипит.
Тыквенный суп-пюре со сливками готов! Подавайте горячим. Можно посыпать свежей зеленью.
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