Рецепт пирожного «Березка» из детства

Как известно, все самое лучшее и вкусное было в детстве. И даже пирожное «Березка», несмотря на все доступные сегодня сладости, иногда кажется самым желанным лакомством. К счастью, вернуться в детство хотя бы на время чаепития можно, приготовив «Березку» по домашнему рецепту.

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Ингредиенты:

Песочное тесто — 600 г;

Вареная сгущенка — 150 г;

Сахар — 75 г;

Молоко 2,5% — 2 ст. л;

Шоколад — 75 г.

Песочное тесто необходимо разделить на небольшие кусочки, раскатать каждый из них так, чтобы получился сочень размером с большую ладонь. Каждый из них с одной стороны необходимо смазать вареным сгущенным молоком и скатать в рулет. Противень застелить пекарской бумагой, уложить заготовки и выпекать в разогретой при 200 градусах духовке в течение 45–55 минут. Затем полностью остудить.

Тем временем в миске соединяем молоко и сахар, взбиваем миксером и смазываем получившейся помадкой каждый рулет, после чего убираем их в холодильник на час.

Темный шоколад топим на водяной бане или в микроволновке, с помощью силиконовой кисточки наносим темную смесь на белую помадку на рулетиках так, чтобы получилась «березка». После чего снова убираем пирожное в холодильник на полчаса.

В качестве начинки для «Березки» также можно использовать топленый шоколад или повидло. А сами полоски наносить вареной сгущенкой. Кроме того, в помадку можно добавить ванилин.

Калорийность на 100 г: 386,43 ккал;

БЖУ: 5,73/18,29/53,07;

Время приготовления: 3 часа.

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