Засаливаем мойву: простой способ для тех, кто не хочет долго ждать

Если резко захотелось соленой мойвы, но ждать долго не хочется, можно попробовать сухой метод засолки рыбы. Повар Юлия Архипова рассказала, как быстро и просто приготовить мойву с помощью крупной соли.

© РИА Новости

Для начала очистите рыбу от внутренностей, промойте под холодной водой и подсушите, промокнув бумажными полотенцами. Подготовьте контейнер и насыпьте на дно слой соли.

После этого выложите рыбу в контейнер слоями, каждый из них посыпьте солью и специями — при желании.

Закройте емкость с мойвой и отправьте ее в холодильник, передают «Белновости». Блюдо готово!

Ранее NEWS.ru раскрыл рецепт вкуснейшей гречки. Сочетание грибов и гречки является старинным рецептом, который был популярен даже среди российских царей. В те времена гречневая каша была основой русской кухни. Ее ели и богатые, и бедные люди, а выбор добавок к крупе зависел от финансового положения.

До этого повар Юлия Архипова рассказала, что сделать борщ более ароматным и вкусным можно с помощью чернослива, сахара и соленого сала с чесноком. По словам специалиста, добавки придадут блюду уникальность. Другим секретом вкусного борща Архипова назвала добавление натурального меда.