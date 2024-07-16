Засаливаем мойву: простой способ для тех, кто не хочет долго ждать
Если резко захотелось соленой мойвы, но ждать долго не хочется, можно попробовать сухой метод засолки рыбы. Повар Юлия Архипова рассказала, как быстро и просто приготовить мойву с помощью крупной соли.
Для начала очистите рыбу от внутренностей, промойте под холодной водой и подсушите, промокнув бумажными полотенцами. Подготовьте контейнер и насыпьте на дно слой соли.
После этого выложите рыбу в контейнер слоями, каждый из них посыпьте солью и специями — при желании.
Закройте емкость с мойвой и отправьте ее в холодильник, передают «Белновости». Блюдо готово!
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