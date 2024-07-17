Печеночный торт: рецепт деликатеса из куриной печени

Как приготовить печеночный торт — сытный деликатес из куриной печени
Печеночный торт покоряет нежной текстурой и насыщенным вкусом. Делимся традиционным рецептом холодного деликатеса из куриной печени.
Ингредиенты
Коржи:
- Куриная печень — 500 г;
- Яйца куриные — 2 шт;
- Сметана (любой жирности) — 2 ст.л;
- Мука — 80 г;
- Соль — по желанию;
- Масло растительное — 2–4 ст.л.
Начинка:
- Морковь — 450 г;
- Лук — 200 г;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Соль — по желанию;
- Майонез — 100 г;
- Масло растительное — 1–2 ст.л.
Для подачи:
- Сыр твердый (по вкусу) — 50 г;
- Свежая зелень — несколько стеблей.
Способ приготовления
Печень промойте, очистите от пленок, выложите в чашу блендера и измельчите до однородности.
Добавьте к полученной массе сметану, вбейте яйца, посолите, взбивайте до однородности.
Всейте муку и измельчите еще раз.
Влейте масло на сковороду и разогрейте. Затем влейте часть печеночного теста. Обжаривайте по две минуты с обеих сторон, чтобы получился корж. Проделайте то же самое с остатками теста. Готовые коржи оставьте остывать.
Измельчите морковь и лук. Посолите, обжарьте на масле до мягкости и золотистого оттенка.
Измельчите чеснок и соедините с майонезом.
Смажьте полученной смесью первый корж, сверху выложите морковную начинку и накройте вторым коржом. Повторяйте то же самое, пока коржи не закончатся. Верхушку торта смажьте майонезом.
Мелко натрите сыр. Зелень измельчите. Смешайте и посыпьте торт.
Уберите торт настаиваться в холодильник на два часа.
Подавайте печеночный торт холодным.
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