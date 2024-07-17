Печеночный торт: рецепт деликатеса из куриной печени

Печеночный торт покоряет нежной текстурой и насыщенным вкусом. Делимся традиционным рецептом холодного деликатеса из куриной печени.

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Ингредиенты

Коржи:

Куриная печень — 500 г;

Яйца куриные — 2 шт;

Сметана (любой жирности) — 2 ст.л;

Мука — 80 г;

Соль — по желанию;

Масло растительное — 2–4 ст.л.

Начинка:

Морковь — 450 г;

Лук — 200 г;

Чеснок — 2 зубчика;

Соль — по желанию;

Майонез — 100 г;

Масло растительное — 1–2 ст.л.

Для подачи:

Сыр твердый (по вкусу) — 50 г;

Свежая зелень — несколько стеблей.

Способ приготовления

Печень промойте, очистите от пленок, выложите в чашу блендера и измельчите до однородности.

Добавьте к полученной массе сметану, вбейте яйца, посолите, взбивайте до однородности.

Всейте муку и измельчите еще раз.

Влейте масло на сковороду и разогрейте. Затем влейте часть печеночного теста. Обжаривайте по две минуты с обеих сторон, чтобы получился корж. Проделайте то же самое с остатками теста. Готовые коржи оставьте остывать.

Измельчите морковь и лук. Посолите, обжарьте на масле до мягкости и золотистого оттенка.

Измельчите чеснок и соедините с майонезом.

Смажьте полученной смесью первый корж, сверху выложите морковную начинку и накройте вторым коржом. Повторяйте то же самое, пока коржи не закончатся. Верхушку торта смажьте майонезом.

Мелко натрите сыр. Зелень измельчите. Смешайте и посыпьте торт.

Уберите торт настаиваться в холодильник на два часа.

Подавайте печеночный торт холодным.

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