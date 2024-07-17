Домашняя «пышечная»: готовим сладкий десерт по классическому рецепту

Признайтесь, все в детстве любили пышки и пончики! В те времена, когда про диеты и ПП-питание никто и не слышал, мы предвкушали поход в пышечную, где можно было полакомиться жареными пышками в ажурных узорах сахарной пудры. Ради такого прекрасного воспоминания можно ненадолго забыть о правильном образе жизни и приготовить пышки дома. У нас есть для этого простой пошаговый рецепт, который, кстати, отлично подходит и для приготовления пончиков.

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Ингредиенты:

пшеничная мука — 2 ст.;

кефир 3,2% — 1 ст.;

куриные яйца — 1 шт.;

сахар — 3 ст. л.;

соль — ½ ч. л.;

разрыхлитель для теста — 1 ч. л.;

ванилин — по вкусу;

сахарная пудра — по вкусу;

подсолнечное масло — около 200 мл для обжарки.

В миске соединить все ингредиенты, взбить миксером и оставить под пленкой на полчаса при комнатной температуре. Затем выложить тесто на стол и сформировать из него заготовки для пышек.

На раскаленную сковороду добавить достаточное количество масла и обжаривать в нем пышки с обеих сторон до тех пока, пока они не приобретут золотистый цвет. Готовые пышки извлечь шумовкой или щипцами и выложить на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишнего масла. Затем переложить лакомство на сервировочное блюдо и посыпать сахарной пудрой.

Пышки, приготовленные по такому рецепту, подают к столу теплыми, их можно есть со сгущенным молоком, вареньем, джемом, желе, медом или шоколадной пастой.