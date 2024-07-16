Маринованные огурцы по-фински: рецепт заготовки с горчицей на зиму

Как готовят маринованные огурцы в Финляндии? В них часто добавляют горчицу. Попробуйте и вы приготовить маринованные огурцы по-фински. Делимся простым рецептом вкусной заготовки с горчицей на зиму.

Ингредиенты

Огурцы — 1,5 кг

Вода — 1,5 л

Уксус 9% — 90 мл

Соль — 2 ст. л.

Сахар — 4 ст. л.

Чеснок — 2–3 зубчика

Зерна горчицы — 2 ст. л.

Лавровый лист — 3 шт.

Травы — по вкусу

Способ приготовления

Огурцы тщательно промойте. Замочите их в холодной воде часа на два — так ингредиент станет более хрустящим. Затем нарежьте кружочками или дольками.

Стерилизуйте банки.

Возьмите подходящую емкость — кастрюлю. Налейте туда воду, насыпьте соль и сахар, положите лавровые листики, горчицу в зернах. Это будет нашим маринадом. Дождитесь закипания, варите минут пять и добавьте уксус.

В банки выложите травы, пару зубчиков чеснока, огурцы. Залейте горячим маринадом.

Закатайте банки.

Теперь у вас есть ароматные маринованные огурцы по-фински с горчицей, которыми можно наслаждаться как закуской или добавлять их в различные блюда.

Вот дополнительная информация о маринованных огурцах по-фински:

калорийность — 40 ккал на 100 г;

время приготовления — около 30–40 минут.

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