Маринованные огурцы по-фински: рецепт заготовки с горчицей на зиму
Как готовят маринованные огурцы в Финляндии? В них часто добавляют горчицу. Попробуйте и вы приготовить маринованные огурцы по-фински. Делимся простым рецептом вкусной заготовки с горчицей на зиму.
Ингредиенты
- Огурцы — 1,5 кг
- Вода — 1,5 л
- Уксус 9% — 90 мл
- Соль — 2 ст. л.
- Сахар — 4 ст. л.
- Чеснок — 2–3 зубчика
- Зерна горчицы — 2 ст. л.
- Лавровый лист — 3 шт.
- Травы — по вкусу
Способ приготовления
Огурцы тщательно промойте. Замочите их в холодной воде часа на два — так ингредиент станет более хрустящим. Затем нарежьте кружочками или дольками.
Стерилизуйте банки.
Возьмите подходящую емкость — кастрюлю. Налейте туда воду, насыпьте соль и сахар, положите лавровые листики, горчицу в зернах. Это будет нашим маринадом. Дождитесь закипания, варите минут пять и добавьте уксус.
В банки выложите травы, пару зубчиков чеснока, огурцы. Залейте горячим маринадом.
Закатайте банки.
Теперь у вас есть ароматные маринованные огурцы по-фински с горчицей, которыми можно наслаждаться как закуской или добавлять их в различные блюда.
Вот дополнительная информация о маринованных огурцах по-фински:
- калорийность — 40 ккал на 100 г;
- время приготовления — около 30–40 минут.
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