Маринованные огурцы с уксусом на зиму: как приготовить вкусную закуску

Маринованные огурцы — популярная и вкусная закуска русской кухни. Как приготовить их на зиму? Делимся простым рецептом маринованных огурцов с уксусом.

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Ингредиенты

Огурцы свежие — 1 кг

Вода — 2 л

Уксус (9%) — 200 мл

Соль поваренная — 2 ст. л.

Сахарный песок — 4 ст. л.

Чеснок — 2–3 зубчика

Перец (горошком) — 1 ст. л.

Лавровый лист — 2–3 шт.

Укроп или другая свежая трава — пучок.

Способ приготовления

Огурцы как следует вымойте. В подходящую кастрюлю налейте воды. Отправьте туда же немного сахара и соли, лавровый лист. Дождитесь, пока смесь закипит. После этого варите будущий маринад минут 5–7. Подготовьте стерилизованные банки для зимней закуски. Положите на дно укроп (можно заменить на другую зелень, если вы его не любите, например, использовать листья смородины и вишни). Затем добавьте в ту же емкость чеснок, несколько горошин перца. Сверху всего этого положите вымытые огурцы. Залейте их горячим маринадом. Добавьте туда же уксус. Закрутите банки, укутайте полотенцами, оставьте, пока не остынут. Готово! Вы приготовили замечательную закуску на зиму.

Вот дополнительная информация о маринованных огурцах с уксусом: