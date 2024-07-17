Маринованные огурцы с уксусом на зиму: как приготовить вкусную закуску
Маринованные огурцы — популярная и вкусная закуска русской кухни. Как приготовить их на зиму? Делимся простым рецептом маринованных огурцов с уксусом.
Ингредиенты
- Огурцы свежие — 1 кг
- Вода — 2 л
- Уксус (9%) — 200 мл
- Соль поваренная — 2 ст. л.
- Сахарный песок — 4 ст. л.
- Чеснок — 2–3 зубчика
- Перец (горошком) — 1 ст. л.
- Лавровый лист — 2–3 шт.
- Укроп или другая свежая трава — пучок.
Способ приготовления
- Огурцы как следует вымойте.
- В подходящую кастрюлю налейте воды. Отправьте туда же немного сахара и соли, лавровый лист. Дождитесь, пока смесь закипит. После этого варите будущий маринад минут 5–7.
- Подготовьте стерилизованные банки для зимней закуски. Положите на дно укроп (можно заменить на другую зелень, если вы его не любите, например, использовать листья смородины и вишни). Затем добавьте в ту же емкость чеснок, несколько горошин перца. Сверху всего этого положите вымытые огурцы. Залейте их горячим маринадом. Добавьте туда же уксус.
- Закрутите банки, укутайте полотенцами, оставьте, пока не остынут.
- Готово! Вы приготовили замечательную закуску на зиму.
Вот дополнительная информация о маринованных огурцах с уксусом:
- калорийность — 30 ккал на 100 г;
- время приготовления — примерно 40 минут (на маринад и подготовку огурцов).