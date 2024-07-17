Рецепт маринованных огурчиков с красной смородиной

Любителям маринованных огурчиков раскрыли рецепт с необычным ингредиентом — красной смородиной. Такой способ подойдет тем, кто не хочет стерилизовать банки, но желает полакомиться соленьями. В рецепте Telegram-канала «Дачные будни» указаны ингредиенты для банки объемом 0,7 литра.

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Для заготовки понадобятся 500 граммов свежих огурцов, 100 граммов красной смородины, пять горошин черного перца, два зубчика чеснока, один зонтик укропа, три листочка вишни, два листа смородины и пол-листа хрена. На литр маринада необходимо взять литр воды, две столовые ложки соли, четыре — сахарного песка и столько же 9%-го уксуса.

Кончики огурцов нужно срезать, а в чистую банку положить перец, чеснок, укроп, листья вишни, смородины и хрена. Затем наполнить емкость главным ингредиентом. Огурцы важно чередовать с красной смородиной.

Далее нужно залить воду в кастрюлю, добавить соль, сахар, уксус и довести до кипения. Получившуюся жидкость следует вылить в банку с огурцами. После этого емкость закрывается крышкой и остается под одеялом до полного остывания. Готовыми огурчиками можно полакомиться на следующий день или оставить на зиму.

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