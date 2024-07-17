Рецепт маринованных огурчиков с красной смородиной

Дачникам раскрыли новый рецепт маринованных огурчиков
Любителям маринованных огурчиков раскрыли рецепт с необычным ингредиентом — красной смородиной. Такой способ подойдет тем, кто не хочет стерилизовать банки, но желает полакомиться соленьями. В рецепте Telegram-канала «Дачные будни» указаны ингредиенты для банки объемом 0,7 литра.
Для заготовки понадобятся 500 граммов свежих огурцов, 100 граммов красной смородины, пять горошин черного перца, два зубчика чеснока, один зонтик укропа, три листочка вишни, два листа смородины и пол-листа хрена. На литр маринада необходимо взять литр воды, две столовые ложки соли, четыре — сахарного песка и столько же 9%-го уксуса.
Кончики огурцов нужно срезать, а в чистую банку положить перец, чеснок, укроп, листья вишни, смородины и хрена. Затем наполнить емкость главным ингредиентом. Огурцы важно чередовать с красной смородиной.
Далее нужно залить воду в кастрюлю, добавить соль, сахар, уксус и довести до кипения. Получившуюся жидкость следует вылить в банку с огурцами. После этого емкость закрывается крышкой и остается под одеялом до полного остывания. Готовыми огурчиками можно полакомиться на следующий день или оставить на зиму.
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