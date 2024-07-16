Грузовик трансформировался в роскошный ресторан на глазах у зевак в Китае

13 июля в городе Хулунбуир (Внутренняя Монголия, КНР) было продемонстрировано транспортное средство, которое в считанные минуты превратилось в ресторан.

Мобильный банкетный грузовик принадлежит профессиональному оператору, специализирующемуся на подобных услугах.

Салон грузовика полностью оборудован обеденными зонами, электронными экранами, звуковыми системами, кондиционером и даже небольшой сценой для выступлений, что отвечает разнообразным потребностям банкетов.

Местная предпринимательница, рассказала, что они с мужем управляют бизнесом по организации банкетных грузовиков уже три года, обслуживая в основном сельские банкеты и корпоративные мероприятия по тимбилдингу.

Предпринимательница заявила, что банкетный грузовик пользуется большой популярностью и заказы уже расписаны до сентября. Она рассказала, что стандартная модель, вмещающая 20 столов, имеет размеры 15 метров в длину и 12 метров в ширину и стоит 390 000 юаней (4 млн 700 тыс. руб.)

Дополнительные функции, такие как кондиционер и электронные экраны, могут быть добавлены за дополнительную плату.

По словам сотрудников производителя банкетных грузовиков во Внутренней Монголии, эти инновационные и удобные решения для питания набирают популярность по мере роста уровня жизни и изменения предпочтений потребителей.

Они отметили постоянный поток заказов из таких регионов, как Внутренняя Монголия, Синьцзян, Аньхой, Чжэцзян, Цзянсу и Хэбэй, что отражает широкую привлекательность этих трансформирующихся банкетных грузовиков на рынке.

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