$88.28+0.4796.26+0.48
Почта

В Роспотребнадзоре рассказали, как хранить продукты и готовые блюда в жаркую погоду

В жаркую погоду продукты могут испортиться особенно быстро и стать опасными для здоровья. Как избежать неприятностей и не подвергать риску здоровье «Каскаду» рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре рассказали, как хранить продукты и готовые блюда в жаркую погоду
© РИА Новости
«Мясо животных и птиц – скоропортящийся продукт. Его необходимо употребить в пищу в течение суток после приготовления, а также готовые субпродукты и паштеты. Копченая птица при хранении в холодильнике съедобна в течение 72 часов после приготовления. Желированные продукты необходимо употребить в течение 12 часов после приготовления», – рассказали в пресс-службе.
  • Зелень и овощи лучше выкинуть при первых признаках порчи или увядания. Мытые и резаные овощи и зелень нужно съесть в течение 18 часов;
  • Любые салаты с заправкой нужно употреблять в пищу в течение 12 часов. Если в салат с заправкой добавлены консервированные овощи или яйца, то через 6 часов такой салат уже будет небезопасным;
  • Любые гарниры не рекомендуется есть, если с момента приготовления прошло больше 16 часов;
  • Свежая рыба должна храниться не более суток при температуре не выше +2 °C. Блюда из рыбы могут храниться от 24 часов до 48 часов: копченая, жареная рыба;
  • «Молочка» безопасна при условии хранения при температуре от +2 °C до +6 °C в течение 36 часов. Кисломолочные продукты лучше не хранить более 72 часов;
  • Кондитерские и хлебобулочные изделия сохраняют свежесть в течение 24 часов: торт-суфле съедобен около 72 часов, изделия с заварным кремом или кремом из взбитых сливок нельзя хранить дольше 18 часов, бисквитные рулеты – дольше 36 часов, а овощные или фруктовые соки хранятся в холодильнике двое суток.

Обращайте внимание на:

  • Срок годности продукции;
  • Сроки и условия хранения после вскрытия упаковки.
Еда
Роспотребнадзор