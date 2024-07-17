В Роспотребнадзоре рассказали, как хранить продукты и готовые блюда в жаркую погоду

В жаркую погоду продукты могут испортиться особенно быстро и стать опасными для здоровья. Как избежать неприятностей и не подвергать риску здоровье «Каскаду» рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

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«Мясо животных и птиц – скоропортящийся продукт. Его необходимо употребить в пищу в течение суток после приготовления, а также готовые субпродукты и паштеты. Копченая птица при хранении в холодильнике съедобна в течение 72 часов после приготовления. Желированные продукты необходимо употребить в течение 12 часов после приготовления», – рассказали в пресс-службе.



Зелень и овощи лучше выкинуть при первых признаках порчи или увядания. Мытые и резаные овощи и зелень нужно съесть в течение 18 часов;

лучше выкинуть при первых признаках порчи или увядания. Мытые и резаные овощи и зелень нужно съесть в течение 18 часов; Любые салаты с заправкой нужно употреблять в пищу в течение 12 часов. Если в салат с заправкой добавлены консервированные овощи или яйца, то через 6 часов такой салат уже будет небезопасным;

с заправкой нужно употреблять в пищу в течение 12 часов. Если в салат с заправкой добавлены консервированные овощи или яйца, то через 6 часов такой салат уже будет небезопасным; Любые гарниры не рекомендуется есть, если с момента приготовления прошло больше 16 часов;

не рекомендуется есть, если с момента приготовления прошло больше 16 часов; Свежая рыба должна храниться не более суток при температуре не выше +2 °C. Блюда из рыбы могут храниться от 24 часов до 48 часов: копченая, жареная рыба;

должна храниться не более суток при температуре не выше +2 °C. Блюда из рыбы могут храниться от 24 часов до 48 часов: копченая, жареная рыба; «Молочка» безопасна при условии хранения при температуре от +2 °C до +6 °C в течение 36 часов. Кисломолочные продукты лучше не хранить более 72 часов;

безопасна при условии хранения при температуре от +2 °C до +6 °C в течение 36 часов. Кисломолочные продукты лучше не хранить более 72 часов; Кондитерские и хлебобулочные изделия сохраняют свежесть в течение 24 часов: торт-суфле съедобен около 72 часов, изделия с заварным кремом или кремом из взбитых сливок нельзя хранить дольше 18 часов, бисквитные рулеты – дольше 36 часов, а овощные или фруктовые соки хранятся в холодильнике двое суток.

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