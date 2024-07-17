Диетический рецепт перца с фаршем

Классические фаршированные перцы являются самодостаточным средством, которое не требует гарнира. А вот подлива, в которой они будут готовиться, станет отличным соусом.

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На четыре порции возьмите 850 г болгарского перца, 450 г мясного фарша, 50 г риса, 200 г репчатого лука, три зубчика чеснока, четыре столовые ложки растительного масла, 80 г сметаны, 1,5 столовой ложки томатной пасты, 400 мл воды, соль, перец по вкусу, три лавровых листа.

Промойте рис и приготовьте его до полуготовности. Очистите овощи, морковь натрите, а лук порежьте кубиками. Не выбрасывайте верхушки перцев, они послужат «крышечкой» при запекании.

Обжарьте лук с морковью и поделите зажарку на две части: одна — для перцев, а вторая — для соуса. Подготовьте фарш, добавьте в него рис, половину зажарки, 1,5 зубчика чеснока, по желанию зелень, соль, перец и налейте примерно 100 мл воды для сочности фарша.

Вымесите фарш, а затем выложите его в перцы. В оставшуюся зажарку добавьте 250 мл воды, ложку томатной пасты, оставшийся измельченный чеснок, сметану, приправьте по вкусу и доведите до кипения.

В форму для выпекания поставьте перцы, вылейте заливку, добавьте лавровый лист. Перцы должны плотно прилегать друг к другу. Поставьте в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте их около часа. Блюдо готово!

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