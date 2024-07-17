Как правильно выбрать шаурму, рассказал диетолог

Россиянам после массовых отравлений раскрыли, как выбрать безопасную шаурму
Чтобы обезопасить себя при выборе шаурмы, важно обратить внимание на ее текстуру и запах, посоветовала врач-диетолог Наталья Круглова. В разговоре с NEWS.ru специалист уточнила, что испорченное блюдо может быть пожелтевшим или потемневшим. По ее словам, мясо не должно быть липким или клейким.
"Если вдруг вас настораживает запах еды, особенно это касается белковой еды — мяса птицы, яиц, то лучше от такой пищи отказаться. Испорченная шаурма может иметь изменения в цвете, например, потемнение или пожелтение. Также стоит обратить внимание на текстуру. Мясо в испорченной шаурме может стать клейким и липким", — пояснила Круглова.
Диетолог отметила, что мясо зачастую портится в результате разложения или развития бактерий. При покупке шаурмы в кафе следует проследить за процессом готовки, порекомендовала специалист. Как подчеркнула Круглова, так покупатель хотя бы будет уверен, что блюдо было приготовлено непосредственно перед употреблением, а не хранилось длительное время.
"Важно соблюдение санитарно-эпидемиологических правил на всех этапах — и во время транспортировки продукта, и на этапах хранения и приготовления. Хотя бы этап приготовления возможно отследить, соответственно, в кафе и ресторанах, где еда подается из-под ножа, рисков отравиться меньше всего", — заключила диетолог.
Ранее стало известно о массовом отравлении мигрантов мясом из шаурмы на севере Москвы. Количество пострадавших составило 17 человек. Позже следователи задержали владельца одной из точек быстрого питания. По данным СК, деятельность осуществлялась незаконно.