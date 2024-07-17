Как правильно выбрать шаурму, рассказал диетолог

Чтобы обезопасить себя при выборе шаурмы, важно обратить внимание на ее текстуру и запах, посоветовала врач-диетолог Наталья Круглова. В разговоре с NEWS.ru специалист уточнила, что испорченное блюдо может быть пожелтевшим или потемневшим. По ее словам, мясо не должно быть липким или клейким.

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"Если вдруг вас настораживает запах еды, особенно это касается белковой еды — мяса птицы, яиц, то лучше от такой пищи отказаться. Испорченная шаурма может иметь изменения в цвете, например, потемнение или пожелтение. Также стоит обратить внимание на текстуру. Мясо в испорченной шаурме может стать клейким и липким", — пояснила Круглова.



Диетолог отметила, что мясо зачастую портится в результате разложения или развития бактерий. При покупке шаурмы в кафе следует проследить за процессом готовки, порекомендовала специалист. Как подчеркнула Круглова, так покупатель хотя бы будет уверен, что блюдо было приготовлено непосредственно перед употреблением, а не хранилось длительное время.

"Важно соблюдение санитарно-эпидемиологических правил на всех этапах — и во время транспортировки продукта, и на этапах хранения и приготовления. Хотя бы этап приготовления возможно отследить, соответственно, в кафе и ресторанах, где еда подается из-под ножа, рисков отравиться меньше всего", — заключила диетолог.



Ранее стало известно о массовом отравлении мигрантов мясом из шаурмы на севере Москвы. Количество пострадавших составило 17 человек. Позже следователи задержали владельца одной из точек быстрого питания. По данным СК, деятельность осуществлялась незаконно.