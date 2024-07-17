Эксперт рассказал о росте потребления виски в России

Потребление виски у россиян в январе выросло на 24,6% по сравнению с прошлогодними показателями из-за снижения стоимости этого напитка и внутреннего туризма, поделился с «Радио 1» президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. По его словам, люди стали меньше ездить за рубеж, поэтому теперь во время отпуска пьют виски в России.

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"Ключевая причина, по которой растет объем продаж виски, — это то, что он снижается в цене. Происходит локализация поставок виски, висковые спирты поставляются балком, снижается себестоимость. Также люди реже ездят за границу, и если раньше, например, они в отпуске хотели пить виски, то сейчас это внутренний туризм. Снижение стоимости, внутренний туризм и потребление виски в период отпуска как раз увеличивают объемы продаж", — объяснил Косарев.



Он также отметил сокращение продаж джина в России на 13%. При этом рост потребления аперитивов составил 18,1%, биттеров — 19,3%, рома — 20,3%, а текилы — на целых 21,3%.

Физиолог Александр Созыкин ранее рассказал, что ежедневное употребление любых спиртных напитков приводит к развитию онкологии и болезней ЖКТ. Этанол разрушительно действует на все ткани и органы человека, особенно на печень, подчеркнул врач.