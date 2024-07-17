Шеф рассказал, как правильно и сколько хранить шашлык

Бренд-шеф Разбоев: готовый шашлык хранится не больше суток. Предварительно его нужно убрать в герметичный контейнер или просто хорошо упаковать. Главное — чтобы внутрь не попадал воздух. О том, сколько часов приготовленное на мангале мясо остаётся безопасным для здоровья и как ему в этом помогает маринад, рассказал бренд-шеф мясных ресторанов «Ерш» Алексей Разбоев.

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Сроки хранения шашлыка

При комнатной температуре, в том числе на свежем воздухе, — максимум 3–4 часа;

В холодильнике — не дольше 24 часов.

Чтобы мясо не испортилось на жаре, его нужно хорошенько промариновать. Ингредиенты маринада зависят от типа продукта:

Свиная шейка — обычный лук. Возьмите его побольше, нарежьте его колечками и помните руками. Это хороший антисептик против бактерий;

Баранина — 700 миллилитров белого сухого вина на 1 кг мяса. Оно размягчит мясо и продезинфицирует его;

Рыба и морепродукты — соевый соус. Это природный антисептик.

После маринования поместите будущий шашлык в холодильник — минимум на 2 часа, но лучше на ночь.

«За ночь мясо хорошо пропитается маринадом и станет более мягким, маринад также предотвратит порчу мяса в жаркую погоду», — рассказал Разбоев РИА «Новости».



Хранить маринованный шашлык он порекомендовал в стеклянной или эмалированной посуде.

Покупать ли мясо в маринаде

Для многих кажется привлекательным вариант купить уже замаринованное мясо. Это удобно и быстро, но может быть опасно, предупредил врач-гастроэнтеролог Всеволод Ловкин.

По его словам, маринованное мясо на прилавках выглядит очень аппетитно, но внешний вид — не гарантия свежести. Производители маринуют с уксусам и специями, поэтому понять, что продукт уже слегка залежался, сложно.