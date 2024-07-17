Продукты, которые незаметно «пересаливают» ваш рацион

Соль — это не просто специя, которая улучшает вкус блюд. Она также играет важную роль в организме человека. Однако, как и во всём, здесь важно соблюдать баланс.

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Зачем нам нужна соль?

Соль необходима для нормального функционирования организма. Она помогает балансировать уровень электролитов и жидкости, доставлять питательные вещества к клеткам, поддерживать работу нервной системы и сокращать мышцы.

Сколько соли нужно употреблять?

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, суточная норма потребления соли для взрослого человека составляет менее 5 граммов, что примерно равно одной чайной ложке. Однако многие из нас превышают этот лимит, что может привести к проблемам со здоровьем.

Чем опасно избыточное потребление соли?

Если вы употребляете слишком много соли, это может привести к задержке жидкости в организме и повышению кровяного давления, что, в свою очередь, увеличивает нагрузку на сердце и другие органы, и может привести к сердечным заболеваниям, инсультам и даже инфаркту. Кроме того, избыточное потребление соли может спровоцировать заболевания почек и сердечно-сосудистой системы.

Как сократить потребление соли?

Чтобы снизить риск избыточного потребления соли, старайтесь отдавать предпочтение свежим, необработанным продуктам. Приправлять блюда лучше травами и специями, которые не только добавят аромат, но и повысят питательную ценность. Например, можно использовать сумах, розмарин, тимьян, корицу, куркуму и кориандр.

Как узнать, содержит ли продукт слишком много соли?

Хорошей практикой является чтение информации на этикетках продуктов. Обычно длинный список ингредиентов указывает на то, что продукт более обработан, а значит, менее полезен. В качестве наилучшей практики старайтесь выбирать продукты с коротким списком ингредиентов. Также следует избегать продуктов, содержащих более одного грамма соли на 100 граммов продукта.

Какая соль лучше?

Хотя в общих рекомендациях подчеркивается сокращение потребления соли, некоторые виды соли могут быть полезны для здоровья. Например, гималайская соль содержит необходимые минералы, такие как магний, калий и кальций, а также обладает противовоспалительными и детоксицирующими свойствами. Кельтская морская соль особенно богата магнием, а розовая гималайская соль содержит железо. В отличие от них, обычная поваренная соль не содержит этих полезных минералов и состоит в основном из хлорида и натрия.

В каких продуктах содержится больше всего соли?

Многие продукты консервируются в соли. Соль содержится в сосисках, беконе, ветчине и выдержанных сырах. Также стоит обратить внимание на готовые соусы, овощные консервы и готовые замороженные блюда, такие как пицца или лазанья. В столовой ложке соевого соуса содержится целый грамм натрия. Даже в некоторых «полезных» продуктах, таких как солёные и жареные орехи, может быть много натрия. Консервированные оливки и вяленые помидоры также могут быть очень солеными. Итак, бродя по супермаркету, старайтесь ориентироваться на этикетки с ингредиентами.