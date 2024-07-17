Пудинг: рецепт десерта английских аристократов

Пудинг некоторые считают не просто десертом, а вполне самостоятельным блюдом, поскольку он не только сладкий, но и сытный. Так это или нет, предлагаем оценить самостоятельно, приготовив сливовый пудинг. Подготовили пошаговый рецепт.

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Ингредиенты:

Мука высшего сорта — 1,5 ст;

Сахар — 1,5 ст;

Сахарная пудра — 300 г;

Свежие сливы — 200 г;

Сливки 30% — 1 ст;

Куриные яйца — 3 шт;

Молоко 3,2% — 1 ст. л;

Масло сливочное 82,5% — 30 г;

Сода — 1 ч. л;

Соль — на кончике ножа.

Сливы бланшируем в кипящей воде, пока они не станут мягкими. Удаляем косточки и протираем через сито, чтобы избавиться от кожицы. В миске соединяем два яйца, сахар и сливочное масло, топленое на водяной бане. Взбиваем миксером и вводим сливовое пюре. Добавляем молоко и соду, еще раз перемешиваем. Смазываем форму для выпекания небольшим количеством сливочного масла, выливаем тесто и, накрыв фольгой, выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах в течение 70 минут.

Для приготовления крема взбить оставшееся яйцо миксером, отдельно взбить сливки, соединить их в одной емкости и добавить сахарную пудру. Тщательно перемешать и убрать в холодильник на один час. Готовый сливовый пудинг, приготовленный по такому рецепту, подают охлажденным, украсив кремом. При желании в крем можно добавить порошок какао.

Калорийность на 100 г: 290,89 ккал;

БЖУ: 3,51/8,55/51,57;

Время приготовления: 1,5 часа.

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