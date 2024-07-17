Карпаччо: как приготовить итальянский деликатес из курицы

Карпаччо из курицы — деликатес родом из Италии. Его особенность состоит в том, что мясо не подвергается термической обработке. Рассказываем, как приготовить ресторанную закуску в домашних условиях.

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Ингредиенты

Куриная грудка — 1 шт;

Соль — 1–2 ст. л;

Паприка — 1 ч. л;

Чеснок — 3 зубчика (или ½ ст. л. чесночного порошка);

Черный молотый перец — по вкусу;

Красный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Отделите филе от кости.

В отдельной емкости смешайте приправы (если используете чеснок, то измельчите зубчики).

Обваляйте филе в приправах со всех сторон. Выложите в контейнер и уберите в холодильник на 12 часов.

Тщательно промойте и обсушите филе, затем заверните в марлю.

С помощью крюков или толстой нити подвесьте филе в сухом месте и оставьте на три дня.

Тонко нарежьте вяленое масло.

Карпаччо из курицы по традиционному итальянскому рецепту готово!

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