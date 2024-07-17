Карпаччо: как приготовить итальянский деликатес из курицы

Как приготовить карпаччо из курицы: вяленая закуска без термообработки
Карпаччо из курицы — деликатес родом из Италии. Его особенность состоит в том, что мясо не подвергается термической обработке. Рассказываем, как приготовить ресторанную закуску в домашних условиях.
Ингредиенты
- Куриная грудка — 1 шт;
- Соль — 1–2 ст. л;
- Паприка — 1 ч. л;
- Чеснок — 3 зубчика (или ½ ст. л. чесночного порошка);
- Черный молотый перец — по вкусу;
- Красный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
Отделите филе от кости.
В отдельной емкости смешайте приправы (если используете чеснок, то измельчите зубчики).
Обваляйте филе в приправах со всех сторон. Выложите в контейнер и уберите в холодильник на 12 часов.
Тщательно промойте и обсушите филе, затем заверните в марлю.
С помощью крюков или толстой нити подвесьте филе в сухом месте и оставьте на три дня.
Тонко нарежьте вяленое масло.
Карпаччо из курицы по традиционному итальянскому рецепту готово!
Ранее мы поделились рецептом нежного мяса по-французски с сыром.