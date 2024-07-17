Как правильно выбирать арбузы

Нижегородцам рассказали, на что следует обращать внимание при покупке арбузов. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

В частности, бахчевые не следует покупать на обочинах дорог. Как правило, там товар продают без документов, подтверждающих его качество и безопасность. Кроме того, арбузы впитывают выхлопные газы и тяжелые металлы. У продавцов должны быть медкнижки, а само торговое место должно иметь ограждение и навес. Арбузы и дыни должны храниться на стеллажах, а не россыпью на земле.

Также продавцам запрещено разрезать арбузы напополам и отрезать дольки на пробу, так как в места среза могут попасть бактерии.

Спелый арбуз должен иметь целостную твердую оболочку. Если она протыкается ногтем, то полосатая ягода еще незрелая. При ударе ладонью по арбузу он должен издавать вибрирующий звук, а при ударе согнутым пальцем — звонкий. Плодоножка у спелого арбуза, как правило, сухая, а пятно на боку — ярко-желтое или оранжевое.

Роспотребнадзор рекомендует приобретать арбузы среднего размера. Перед разрезанием дома его необходимо промыть водой с мылом, так как на корке оседают вредные вещества. При разрезании они могут попасть на мякоть.

По тем же принципам следует выбирать и дыни.

Напомним, ранее нижегородцам рассказали, какое количество арбуза можно съесть в день.