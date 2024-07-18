Пельмени: от классического до вегетарианского рецепта

Пельмени — одно из самых популярных блюд русской кухни. Сегодня их с легкостью можно купить в любом магазине. А как сделать тесто для пельменей? А само блюдо? Делимся легкими рецептами пельменей — классических, вегетарианских и для худеющих.

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Тесто для пельменей

Чтобы сделать неплохое тесто для пельменей с любой начинкой, нам понадобится:

Мука пшеничная хлебопекарная — 2 стакана;

Яйцо куриное — 1 шт.;

Вода — половина стакана;

Соль — щепотка.

В большой миске смешайте муку и соль. Сделайте углубление в середине муки и добавьте туда яйцо. Начните медленно добавлять воду, постепенно перемешивая смесь. Продолжайте добавлять воду и мешать, пока не получится однородное тесто.

Переложите тесто на удобную поверхность (посыпьте на нее муку предварительно). Вымешивайте массу руками до тех пор, пока тесто не перестанет липнуть. Потом сформируйте из теста шар, заверните массу в пленку и оставьте отдыхать при комнатной температуре около 30 минут.

Классический рецепт сибирских пельменей с мясом

Нам понадобится:

Говядина — 230 г;

Свинина (возьмите пожирнее) — 200 г;

Соль, приправы, специи — по вкусу;

Вода — 90 мл;

Сахар — щепотка.

Очистите мясо от пленок и сухожилий, нарежьте на небольшие кусочки, пропустите через мясорубку или отправьте в комбайн. Отправьте к фаршу мелко нарезанный лук, щепотку сахара и соли по вкусу, немного воды. Тщательно перемешайте всю массу. Можно взять и готовый фарш.

Раскатайте тесто тонким листом и вырежьте круги с помощью стакана или формы для пельменей. На каждый круг теста положите небольшое количество фарша. Закройте круг теста, соединив его края и склеив их влажными пальцами.

Прокипятите воду в кастрюле, посолите ее. Поместите пельмени в кипящую воду и варите около 5–7 минут, пока они не всплывут на поверхность.

Вегетарианские пельмени

Ингредиенты:

Вода — 250 мл;

Соль — 1 ч. л;

Кабачок — 300 г;

Чеснок — 1–2 зубчика;

Мускатный орех — 1 ч. л;

Масло растительное — 1 ч. л;

Перец, приправы — по вкусу.

Подготовьте необходимые продукты. Кабачок вымойте, при необходимости очистите. Чеснок очистите, пропустите через чеснокодавку. Кабачок нарежьте мелкими кубиками примерно по 5 мм. Добавьте к нему мускатный орех, соль, любимые приправы и перец по вкусу.

Разогрейте сковороду, слегка смазанную растительным маслом, и припустите овощи до мягкости при закрытой крышке на медленном огне в течение пяти минут.

Рабочую поверхность присыпьте мукой. Тесто разделите на четыре части, каждую скатайте в колбаску и разрежьте на равные кусочки. Раскатайте кусочек в круглую лепешку, в центр которой поместите одну чайную ложку начинки. Сложите лепешку пополам, тщательно закрепите края и соедините концы вместе.

Опустите пельмени в кастрюлю с кипящей водой и варите 4–5 минут после того, как они поднимутся.

Пельмени с курицей на кефире для худеющих

Вот что нужно, чтобы приготовить пельмени для худеющих:

Кефир — 130 мл;

Сметана — 1 ст. л;

Теплая вода — 400 мл;

Яйца — 2 шт;

Соль — 0,5 ст. л;

Мука — 4 стакана;

Куриный фарш — 500 г;

Лук — 1 шт;

Чеснок — 2–3 зубчика;

Петрушка — 2 ст. л;

Перец — по вкусу.

Взбейте вместе кефир, сметану, теплую воду, яйца и соль с помощью венчика. Добавьте к ним муку и перемешайте. Постепенно добавляйте еще три стакана муки, чтобы получилось однородное тесто. Если необходимо, добавьте муку по одной столовой ложке, пока тесто не перестанет липнуть к рукам и миске. Вымешивайте массу до эластичности. Накройте тесто полиэтиленовой пленкой и дайте отдохнуть полчаса.

Нарежьте лук и обжарьте на сковороде с маслом до золотистого цвета. Добавьте чеснок и жарьте еще минуту. Смешайте куриный фарш, обжаренный лук и чеснок, петрушку, соль и перец.

Отрежьте тесто размером с теннисный мяч, раскатайте его в круг и вырежьте диски диаметром 3–4 см с помощью стакана. В центр каждого диска выложите одну чайную ложку начинки. Сложите тесто пополам и защипните края. Соедините ушки вместе.

Выложите пельмени на посыпанную мукой доску и заморозьте их. Варите пельмени в кипящей подсоленной воде до всплытия (примерно три минуты). Подавайте пельмени со сливочным маслом и укропом (по желанию).

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