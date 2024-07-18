Диетолог предостерегла от употребления майонезных салатов в жару

В жаркую погоду следует воздержаться от потребления салатов с майонезом и сладостей. Об этом рассказала диетолог Полина Журавлева.

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— Майонез как продукт, в отличие от растительных масел, имеет сложный состав, хоть и определяется рецептурой, — отметила специалист.



Главной причиной отказа от майонеза медик назвала его способность быстро портиться в силу сложного состава. Также подобная заправка для салата может навредить организму переизбытком калорий.

Среди прочего майонезные салаты формируют идеальные условия для развития рака желудочно-кишечного тракта.

В зной Журавлева советует готовить салаты без заправок или с их легкими альтернативами, а при выборе сладостей лучше отдавать предпочтение свежим фруктам, передает Общественная Служба Новостей.

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