Как долго еда остается свежей в жару

Роспотребнадзор: приготовленное мясо хранится не более суток. Пищевые отравления особенно часто фиксируют именно летом. Это не случайное совпадение. Если не соблюдать правила хранения продуктов в жаркую погоду, в них могут появиться опасные бактерии, которые и приводят к печальным последствиям. Рассказываем, как долго можно хранить разные продукты летом, чтобы не отравиться.

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Как долго хранятся продукты

Мясо

Мясо животных и птиц, готовые субпродукты и паштеты нужно употребить в пищу в течение суток после приготовления. Копчёную птицу можно есть в течение 72 часов, если она хранится в холодильнике.

Рыба

Срок хранения свежей рыбы — не более суток при температуре не выше +2 градусов. Блюда из рыбы хранятся от 24 часов до 48 часов.

Овощи и зелень

Если они вымыты и порезаны, съесть их нужно в течение 18 часов. При первых признаках порчи и увядания эти продукты придётся утилизировать.

Гарниры

Любой гарнир нужно съесть в первые 16 часов после приготовления. Позже употреблять его специалисты уже не советуют.

Салаты

Салаты с заправкой нужно съесть в течение 12 часов. А если в составе есть консервированные овощи или яйца, этот срок сокращается вдвое — до 6 часов.

Молочные продукты

В холодильнике их можно хранить 36 часов при температуре от 2 до 6 градусов. Кисломолочные продукты не хранятся более 72 часов.

Сладости

Кондитерские и хлебобулочные изделия остаются свежими 24 часа. Изделия с заварным кремом или кремом из взбитых сливок хранятся не более 18 часов. Чуть дольше могут полежать бисквитные рулеты — 36 часов. Торт-суфле можно есть в течение 72 часов.