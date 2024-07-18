Простой рецепт диетических пельменей

Пельмени можно приготовить хитрым способом, чтобы они стали не просто менее калорийными, но еще и полезными. Вот рецепт таких пельменей: на 100 г всего 151 ккал.

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Возьмите 250 г цельнозерновой муки, 100 г воды, одно яйцо, 350 г куриной грудки, одну луковицу и чайную ложку соли. Для теста в глубокую миску всыпьте муку, сделайте в ней небольшое углубление и добавьте туда яйцо, половину чайной ложки соли и теплую воду.

Замесите мягкое эластичное тесто. Ориентируйтесь по текстуре. Тесто должно быть податливым, но упругим. При замешивании оно должно утратить свою липкость.

Уберите тесто в полиэтиленовый пакет и оставьте отдохнуть на 20–30 минут. В это время можно заняться начинкой. Куриную грудку нарежьте на крупные кусочки, луковицы почистите, промойте и тоже нарежьте крупными кусками. Переложите нарезанный лук в чашу блендера, добавьте половину чайной ложки соли. Пробейте лук с мясом до однородной массы. Для яркого вкуса в фарш можно добавить любимые специи или зелень.

Далее тесто раскатайте в пласт, вырежьте кружочки и сформируйте пельмени. Варите их в течение пяти — семи минут после того, как вода закипит. Блюдо готово!

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