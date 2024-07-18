Как приготовить вкусный томатный суп для похудения

Томатный суп с фрикадельками станет вкуснейшим дополнением к рациону. Он отлично подойдет при похудении, так как готовится легко и имеет всего 55 ккал на 100 г.

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Для четырех порций возьмите 350 г мясного фарша, 400 г томатов в собственном соку, луковицу, одну морковь, две картофелины, зубчик чеснока, лавровый лист, три столовые ложки растительного масла, 1,5 литра воды, соль и специи по вкусу.

Замесите мясной фарш, посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Из фарша сформируйте фрикадельки размером с грецкий орех.

В кастрюле вскипятите воду, подсолите ее и выложите туда фрикадельки. Доведите все до кипения и проварите 15–20 минут. Морковь очистите и нарежьте средним кубиком.

Мелко нарежьте почищенный лук. На сковороду влейте растительное масло, добавьте морковь, лук и обжарьте на среднем огне 7–10 минут.

Добавьте в сковороду консервированные томаты, пропущенные через пресс, чеснок и тушите овощи три — четыре минуты.

Картофель нарежьте средним кубиком и добавьте к супу, доведите до кипения и варите две — четыре минуты. Добавьте зажарку, лавровый лист и специи. Варите суп до готовности картофеля. Блюдо готово!

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