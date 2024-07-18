Легкий рецепт острого салата из помидоров

Тем, кто любит острые и легкие блюда, предлагаем приготовить летний салат с помидорами. Это очень вкусно и очень остро!

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Ингредиенты:

Лук репчатый — 200 г;

Томаты — 400 г;

Растительное масло — 4 ст. л;

Свежий чеснок — 2 дольки;

Соль, свежемолотый черный перец, кайенский перец, уксус 9% — по вкусу.

Лук ножом нашинковать полукольцами, томаты порезать дольками, чеснок пропустить через чеснокодавку. Все смешать в миске, добавить специи, масло и уксус по желанию. Дать салату настояться в холодильнике пару часов.

Острый салат из помидоров, приготовленный по такому рецепту, удобен тем, что вкус блюда можно изменять в соответствии со своими предпочтениями. Например, если вы хотите добавить остроты, то салат можно приправить не только свежемолотым черным перцем, но и жгучим кайенским. А чтобы, наоборот, сделать вкус менее острым, можно убрать чеснок, а нашинкованный лук замариновать в уксусе на полчаса. Помидоры для этого салата лучше брать крупные и мясистые.

Калорийность на 100 г: 73,48 ккал;

БЖУ: 1,05/4,78/5,92;

Время приготовления: 15 минут.

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