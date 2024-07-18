Готовим кислые щи с квашеной капустой и говядиной
Традиционные щи — это сытное первое блюдо из доступных ингредиентов. Делимся традиционным рецептом кислых щей с квашеной капустой.
Ингредиенты:
- говядина — 500 г;
- капуста квашеная — 300 г;
- картофель — 3-4 шт.;
- лук — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- перец горошком — 5-6 шт.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- соль — по вкусу;
- масло растительное — 1-2 ст. л. для жарки.
Способ приготовления
- Выложите мясо в кастрюлю, добавьте 1 целую очищенную луковицу, доведите до кипения и варите 2 часа на слабом огне.
- Картофель нарежьте брусками. Когда бульон сварится, удалите из него мясо и луковицу и всыпьте картошку. Добавьте соль и варите 5 минут.
- Всыпьте квашеную капусту, готовьте еще 15 минут на слабом огне.
- Очистите и измельчите морковь и лук, смешайте и обжаривайте в масле до мягкости (около 8 минут).
- Добавьте зажарку в суп, готовьте 5 минут, затем всыпьте перец и лаврушку и готовьте еще 10 минут.
Кислые щи готовы! Перед подачей дайте настояться в течение 15 минут. Можете добавить в суп мясо.
- Время приготовления — 3 часа.
- Калорийность — 40 ккал на 100 г.
- Количество порций — 8 шт.