Готовим кислые щи с квашеной капустой и говядиной

Традиционные щи — это сытное первое блюдо из доступных ингредиентов. Делимся традиционным рецептом кислых щей с квашеной капустой.

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Ингредиенты:

говядина — 500 г;

капуста квашеная — 300 г;

картофель — 3-4 шт.;

лук — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

перец горошком — 5-6 шт.;

лавровый лист — 2 шт.;

соль — по вкусу;

масло растительное — 1-2 ст. л. для жарки.

Способ приготовления

Выложите мясо в кастрюлю, добавьте 1 целую очищенную луковицу, доведите до кипения и варите 2 часа на слабом огне. Картофель нарежьте брусками. Когда бульон сварится, удалите из него мясо и луковицу и всыпьте картошку. Добавьте соль и варите 5 минут. Всыпьте квашеную капусту, готовьте еще 15 минут на слабом огне. Очистите и измельчите морковь и лук, смешайте и обжаривайте в масле до мягкости (около 8 минут). Добавьте зажарку в суп, готовьте 5 минут, затем всыпьте перец и лаврушку и готовьте еще 10 минут.

Кислые щи готовы! Перед подачей дайте настояться в течение 15 минут. Можете добавить в суп мясо.