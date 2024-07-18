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Готовим кислые щи с квашеной капустой и говядиной

Традиционные щи — это сытное первое блюдо из доступных ингредиентов. Делимся традиционным рецептом кислых щей с квашеной капустой.

Готовим кислые щи с квашеной капустой и говядиной
© Global Look Press

Ингредиенты:

  • говядина — 500 г;
  • капуста квашеная — 300 г;
  • картофель — 3-4 шт.;
  • лук — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • перец горошком — 5-6 шт.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • масло растительное — 1-2 ст. л. для жарки.

Способ приготовления

  1. Выложите мясо в кастрюлю, добавьте 1 целую очищенную луковицу, доведите до кипения и варите 2 часа на слабом огне.
  2. Картофель нарежьте брусками. Когда бульон сварится, удалите из него мясо и луковицу и всыпьте картошку. Добавьте соль и варите 5 минут.
  3. Всыпьте квашеную капусту, готовьте еще 15 минут на слабом огне.
  4. Очистите и измельчите морковь и лук, смешайте и обжаривайте в масле до мягкости (около 8 минут).
  5. Добавьте зажарку в суп, готовьте 5 минут, затем всыпьте перец и лаврушку и готовьте еще 10 минут.

Кислые щи готовы! Перед подачей дайте настояться в течение 15 минут. Можете добавить в суп мясо.

  • Время приготовления — 3 часа.
  • Калорийность — 40 ккал на 100 г.
  • Количество порций — 8 шт.