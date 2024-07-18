Булгур с овощами: рецепт вкусного и полезного ужина

Булгур с овощами часто готовят жители Востока. Это вкусное и полезное блюдо, которое богато витаминами, помогает при заболеваниях сердца. Попробуйте приготовить булгур с овощами по нашему рецепту.

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Ингредиенты

Булгур — 1 стакан

Вода — 2 стакана

Чеснок — 2–3 зубчика

Перец болгарский — 1–2 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Специи, травы, соль, перец — по вкусу

Способ приготовления

Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке, перец нарежьте кубиками, чеснок измельчите. В глубокой сковороде разогрейте немного масла и обжарьте лук с морковью до прозрачности лука. Добавьте стакан булгура в ту же емкость. Обжарьте его. Отправьте в сковороду чеснок, обжарьте до раскрытия его аромата. После этого добавьте перец и стакан воды, перемешайте. Посолите, поперчите, добавьте любимые специи, травы по вкусу. Перемешайте и долейте еще один стакан воды. Переведите на слабый огонь и тушите до готовности блюда.

Вот дополнительная информация о булгуре с овощами:

калорийность — 70 ккал на 100 г;

время приготовления — примерно 30–40 минут.