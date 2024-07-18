Булгур с овощами: рецепт вкусного и полезного ужина
Булгур с овощами часто готовят жители Востока. Это вкусное и полезное блюдо, которое богато витаминами, помогает при заболеваниях сердца. Попробуйте приготовить булгур с овощами по нашему рецепту.
Ингредиенты
- Булгур — 1 стакан
- Вода — 2 стакана
- Чеснок — 2–3 зубчика
- Перец болгарский — 1–2 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Специи, травы, соль, перец — по вкусу
Способ приготовления
- Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке, перец нарежьте кубиками, чеснок измельчите.
- В глубокой сковороде разогрейте немного масла и обжарьте лук с морковью до прозрачности лука.
- Добавьте стакан булгура в ту же емкость. Обжарьте его. Отправьте в сковороду чеснок, обжарьте до раскрытия его аромата. После этого добавьте перец и стакан воды, перемешайте.
- Посолите, поперчите, добавьте любимые специи, травы по вкусу. Перемешайте и долейте еще один стакан воды.
- Переведите на слабый огонь и тушите до готовности блюда.
Вот дополнительная информация о булгуре с овощами:
калорийность — 70 ккал на 100 г;
время приготовления — примерно 30–40 минут.