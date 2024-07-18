Царский рецепт ухи из петуха

Уха из петуха: готовим рыбный суп по царскому рецепту
Предлагаем вам поэкспериментировать и приготовить уху по рецепту для русских царей. Это та самая уха из петуха — отнюдь не мифическое блюдо, а совершенно реальное кушанье. Поскольку купить в магазине тушку петуха будет затруднительно, допустим вольность и заменим его на обычную курицу.
Ингредиенты:
- Курица — 1 тушка;
- Мелкая рыба — 800 г;
- Щука — 300 г;
- Судак — 400 г;
- Картофель — 500 г;
- Морковь — 200 г;
- Репчатый лук — 150 г;
- Куриные яйца — 2 шт;
- Сливочное масло — 30 г;
- Соль, перец — по вкусу.
В большой кастрюле отвариваем куриную тушку до готовности. Бульон необходимо сразу посолить. Когда курица готова, вынимаем ее и закладываем в емкость мелкую рыбку — ерша, окуня, пескаря. В оригинальном рецепте мелочь добавляли в бульон живьем, в современных реалиях рыбу берем уже почищенную и потрошеную. Рыбку надо варить, пока она не станет полностью мягкой, а потом процедить бульон.
После этого отвар снова выливают в кастрюлю и закладывают туда почищенные и порезанные крупными кусками щуку и судака. Варят рыбу до готовности, затем вынимают из бульона. Его опять надо процедить через мелкое сито, охладить до 70 градусов и ввести в него взбитый белок двух яиц, чтобы осветлить навар.
После этого нарезаем картофель соломкой и варим в отдельной кастрюле в воде до полуготовности. На сковороде в масле пассеруем мелко порезанный лук до золотистого цвета, затем добавляем в него порезанную соломкой морковь и тушим под крышкой 10 минут.
Теперь для приготовления итогового варианта блюда в глиняные горшочки выкладываем порционно полуотваренный картофель, зажарку, рыбу, заливаем бульоном, закрываем крышкой и ставим в нагретую духовку на 40–50 минут.
Царскую уху подают с блинчатыми пирожками, начиненными куриным или рыбным фаршем.
- Калорийность на 100 г: 49,55 ккал;
- БЖУ: 3,95/2,11/3,49;
- Время приготовления: три часа.
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