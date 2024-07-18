Царский рецепт ухи из петуха

Предлагаем вам поэкспериментировать и приготовить уху по рецепту для русских царей. Это та самая уха из петуха — отнюдь не мифическое блюдо, а совершенно реальное кушанье. Поскольку купить в магазине тушку петуха будет затруднительно, допустим вольность и заменим его на обычную курицу.

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Ингредиенты:

Курица — 1 тушка;

Мелкая рыба — 800 г;

Щука — 300 г;

Судак — 400 г;

Картофель — 500 г;

Морковь — 200 г;

Репчатый лук — 150 г;

Куриные яйца — 2 шт;

Сливочное масло — 30 г;

Соль, перец — по вкусу.

В большой кастрюле отвариваем куриную тушку до готовности. Бульон необходимо сразу посолить. Когда курица готова, вынимаем ее и закладываем в емкость мелкую рыбку — ерша, окуня, пескаря. В оригинальном рецепте мелочь добавляли в бульон живьем, в современных реалиях рыбу берем уже почищенную и потрошеную. Рыбку надо варить, пока она не станет полностью мягкой, а потом процедить бульон.

После этого отвар снова выливают в кастрюлю и закладывают туда почищенные и порезанные крупными кусками щуку и судака. Варят рыбу до готовности, затем вынимают из бульона. Его опять надо процедить через мелкое сито, охладить до 70 градусов и ввести в него взбитый белок двух яиц, чтобы осветлить навар.

После этого нарезаем картофель соломкой и варим в отдельной кастрюле в воде до полуготовности. На сковороде в масле пассеруем мелко порезанный лук до золотистого цвета, затем добавляем в него порезанную соломкой морковь и тушим под крышкой 10 минут.

Теперь для приготовления итогового варианта блюда в глиняные горшочки выкладываем порционно полуотваренный картофель, зажарку, рыбу, заливаем бульоном, закрываем крышкой и ставим в нагретую духовку на 40–50 минут.

Царскую уху подают с блинчатыми пирожками, начиненными куриным или рыбным фаршем.

Калорийность на 100 г: 49,55 ккал;

БЖУ: 3,95/2,11/3,49;

Время приготовления: три часа.

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