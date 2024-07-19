Морковный пирог в духовке — полезный десерт по простому рецепту

Предлагаем к вечернему чаю испечь морковный пирог в духовке. Для этого приготовили для вас простой и понятный рецепт.

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Ингредиенты:

пшеничная мука — 300 г.;

сахар — 300 г.;

морковь — 300 г.;

куриные яйца — 4 шт.;

разрыхлитель для теста — 2 ч. л.;

ванилин — на кончике ножа;

сливочное масло 82,5% — 2/3 пачки;

сметана 20% — 200 гр.;

сгущенное молоко — 1 б.;

лимон — 1 шт.

Взбить миксером яйца, добавить сахар, ванилин. разрыхлитель и растопленное на водяной бане масло. Морковь натереть на мелкой терке и добавить в смесь. После этого медленно вводим в тесто муку, не прекращая мешать миксером. Форму для выпекания смазываем небольшим количеством сливочного масла, выливаем тесто и ставим в разогретую духовку. Выпекаем при температуре 180 градусов в течение часа.

Для крема взбить миксером сметану со сгущенкой и добавить свежевыжатый лимонный сок. Охлажденный пирог смазываем кремом и подаем к столу. Пирог можно украсить шоколадной стружкой или дроблеными орехами.