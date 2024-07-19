$87.88-0.2196.10-0.20
Почта

Морковный пирог в духовке — полезный десерт по простому рецепту

Предлагаем к вечернему чаю испечь морковный пирог в духовке. Для этого приготовили для вас простой и понятный рецепт.

Морковный пирог в духовке — полезный десерт по простому рецепту
© РИА Новости

Ингредиенты:

  • пшеничная мука — 300 г.;
  • сахар — 300 г.;
  • морковь — 300 г.;
  • куриные яйца — 4 шт.;
  • разрыхлитель для теста — 2 ч. л.;
  • ванилин — на кончике ножа;
  • сливочное масло 82,5% — 2/3 пачки;
  • сметана 20% — 200 гр.;
  • сгущенное молоко — 1 б.;
  • лимон — 1 шт.

Взбить миксером яйца, добавить сахар, ванилин. разрыхлитель и растопленное на водяной бане масло. Морковь натереть на мелкой терке и добавить в смесь. После этого медленно вводим в тесто муку, не прекращая мешать миксером. Форму для выпекания смазываем небольшим количеством сливочного масла, выливаем тесто и ставим в разогретую духовку. Выпекаем при температуре 180 градусов в течение часа.

Для крема взбить миксером сметану со сгущенкой и добавить свежевыжатый лимонный сок. Охлажденный пирог смазываем кремом и подаем к столу. Пирог можно украсить шоколадной стружкой или дроблеными орехами.

  • Калорийность на 100 г.: 268,19 ккал.
  • БЖУ: 5,07/10,44/38,56.
  • Время приготовления: 1,5 часа.
Еда