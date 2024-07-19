Морковный пирог в духовке — полезный десерт по простому рецепту
Предлагаем к вечернему чаю испечь морковный пирог в духовке. Для этого приготовили для вас простой и понятный рецепт.
Ингредиенты:
- пшеничная мука — 300 г.;
- сахар — 300 г.;
- морковь — 300 г.;
- куриные яйца — 4 шт.;
- разрыхлитель для теста — 2 ч. л.;
- ванилин — на кончике ножа;
- сливочное масло 82,5% — 2/3 пачки;
- сметана 20% — 200 гр.;
- сгущенное молоко — 1 б.;
- лимон — 1 шт.
Взбить миксером яйца, добавить сахар, ванилин. разрыхлитель и растопленное на водяной бане масло. Морковь натереть на мелкой терке и добавить в смесь. После этого медленно вводим в тесто муку, не прекращая мешать миксером. Форму для выпекания смазываем небольшим количеством сливочного масла, выливаем тесто и ставим в разогретую духовку. Выпекаем при температуре 180 градусов в течение часа.
Для крема взбить миксером сметану со сгущенкой и добавить свежевыжатый лимонный сок. Охлажденный пирог смазываем кремом и подаем к столу. Пирог можно украсить шоколадной стружкой или дроблеными орехами.
- Калорийность на 100 г.: 268,19 ккал.
- БЖУ: 5,07/10,44/38,56.
- Время приготовления: 1,5 часа.