Шербеты и мороженое дома: четыре простых рецепта

Все знают разницу между шербетом и мороженым? Изначально она очень простая — в первом случае замораживают фруктовый или ягодный сок, а второе изготавливают на основе молока или сливок. Но давно обнаружили, что добавление молока придает шербетам более яркий вкус (и обогащает лакомство кальцием и другими полезными витаминами). Поэтому предлагаем приготовить простые и вкусные десерты — молоко и сливки можно заменить на растительные аналоги — например, из кокоса или миндаля.

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Домашний апельсиновый шербет

Благодаря сочетанию свежевыжатого сока с молоком и тяжелыми сливками он может напомнить вам об отличном апельсиновом креме-сикле. Хотя в этом рецепте вы можете использовать только молоко, добавление взбитых сливок придаст готовому шербету больше воздушности и сливочности.

Что нам понадобится:

2 чашки свежевыжатого апельсинового сока;

1 столовая ложка апельсиновой цедры;

1 чашка сахарного песка, разделить;

½ стакана жирных сливок;

½ стакана молока.

Как готовим:

В миске среднего размера смешайте апельсиновый сок, цедру и ⅔ стакана сахара, пока сахар не растворится. В отдельной миске с помощью венчика или ручного миксера взбейте густые сливки и оставшуюся ⅓ стакана сахара, пока сливки не станут густыми и не образуют мягкие пики. Влейте молоко в апельсиновую смесь. Затем аккуратно добавьте в нее взбитые сливки. Охладите основу для шербета не менее 1 часа до полного охлаждения. Взбивайте каждый час до полного замораживания.

Бабушкин рецепт фруктового шербета

Это рецепт шербета из газетной вырезки, которую сохранила мама Кейт Уинслет, датированной 10 июня 1933 года. Это легкий и фруктовый замороженный десерт, приготовленный из апельсинового, лимонного и ананасового соков.

Что нам понадобится:

1 стакан лимонного сока;

1 стакан апельсинового сока;

½ стакана ананасового сока;

1 стакан молока;

1 ½ стакана сахара.

Как готовим:

В большом кувшине смешайте лимонный сок и сахар. Добавьте апельсиновый сок, молоко и ананасовый сок. Перелейте в пластиковый контейнер и заморозьте до застывания. Пару раз взбейте миксером во время замораживания, чтобы получить более воздушную структуру.

Малиновый шербет

В сезон ягод было бы странно не побаловать себя роскошным освежающим десертом из малины!

Что нам понадобится:

3 чашки малины;

1 ½ стакана цельного молока;

¾ стакана сахарного песка;

½ ч. л. лимонного сока.

Как готовим:

Положите малину, сахар и молоко в блендер или кухонный комбайн. Взбейте до однородности. Переложите смесь в большую миску и процедите через сито, чтобы удалить семена, если хотите. Твердые частицы выбросьте. Добавьте лимонный сок.

Добавьте в мороженицу, перемешивайте в течение 25 минут. Переложите в контейнер для заморозки. Замораживайте не менее 4 часов или пока шербет не достигнет желаемой консистенции.

Шоколадное мороженое

Насыщенное, ультрасливочное и шоколадное — это лучший рецепт домашнего шоколадного мороженого! Его легко приготовить всего из семи ингредиентов (включая два вида шоколада), оно обладает насыщенным шоколадным вкусом и ничем не уступает магазинному мороженому!

Что нам понадобится:

2 стакана жирных сливок;

¼ чашки несладкого какао-порошка;

1 чашка горького шоколада, измельченного (или шоколадные чипсы);

1 ½ стакана цельного молока;

¾ стакана сахарного песка;

⅛ ч. л. морской соли;

3 крупных яичных желтка;

½ ч. л. ванильного экстракта.

Как готовим:

Взбейте 1 стакан сливок и какао-порошок. Доведите до кипения. Уменьшите огонь и кипятите/тушите 30 секунд, постоянно взбивая. Снимите с огня, добавьте измельченный шоколад и взбейте до однородности. Добавьте оставшиеся 1 стакан сливок и взбейте до однородности.

Переложите смесь в большую миску и установите над ней мелкоячеистое сито. Отложите в сторону. В небольшой миске взбейте яичные желтки. В сотейнике на среднем огне взбейте молоко, сахар и морскую соль. Когда молочная смесь станет чуть теплой, добавьте ½ стакана теплого молока к взбитым яичным желткам и взбейте до однородности. Добавьте молочно-яичную смесь обратно в сотейник, взбивая во время добавления.

Продолжайте готовить заварной крем на среднем огне, постоянно помешивая лопаткой, пока он не загустеет. Перелейте загустевший заварной крем через металлическое сито к остальным ингредиентам в миске. Перемешайте до однородности. Добавьте ваниль и перемешайте.

Накройте крышкой и поставьте смесь охлаждаться в холодильник минимум на 6 часов или на ночь. Чтобы ускорить процесс охлаждения, можно поместить контейнер с жидкой основой для шоколадного мороженого в ванну со льдом и часто помешивать.

Когда смесь охладится, взбейте ее в мороженице до загустения и застывания (30—40 минут). Переложите в герметичный контейнер и замораживайте не менее 6 часов.